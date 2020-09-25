В Кремле прокомментировали непризнание Лукашенко некоторыми странами Запада

Источник материала: Ежедневник

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не приветствуют «подобные решения, которые были приняты в ряде европейских государств». Представитель Кремля имел в виду непризнание Александра Лукашенко легитимным президентом.

"Эти решения (о непризнании Лукашенко - ред.), безусловно, не способствуют развитию диалога и по сути являются косвенным вмешательством во внутренние дела. Такие решения однозначно будут тормозить и затруднять ведение диалога этих государств с Беларусью", - сказал Песков журналистам.

"Мы конечно не приветствуем подобные решения (о непризнании Лукашенко - ред.), которые были приняты в ряде европейских государств. Мы считаем, что эти решения противоречат вообще международному праву", - заявил пресс-секретарь.

"В любом случае эти решения и позиция, занятая в отношении Лукашенко рядом европейских стран, никоим образом не может оказать влияние на нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-белорусских отношений", - добавил он, передает ria.ru .