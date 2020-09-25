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Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Страсбурге
Источник материала: Tut.by
Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла в четвертьфинале турнира в Страсбурге чешку Катерину Синякову — 2:6, 6:3, 6:3.
Матч начался еще вчера, но был прерван при счете 2:6, 2:1 из-за дождя. Сегодня же Арина продемонстрировала игру куда более высокого класса и смогла вырвать путевку в полуфинал.
В этом раунде Соболенко сыграет с титулованной украинкой Элиной Свитолиной.
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла в четвертьфинале турнира в Страсбурге чешку Катерину Синякову - 2:6, 6:3, 6:3.
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