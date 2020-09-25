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Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Страсбурге

25.09.2020 15:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла в четвертьфинале турнира в Страсбурге чешку Катерину Синякову — 2:6, 6:3, 6:3.


Фото: Reuters

Матч начался еще вчера, но был прерван при счете 2:6, 2:1 из-за дождя. Сегодня же Арина продемонстрировала игру куда более высокого класса и смогла вырвать путевку в полуфинал.

В этом раунде Соболенко сыграет с титулованной украинкой Элиной Свитолиной.

 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла в четвертьфинале турнира в Страсбурге чешку Катерину Синякову - 2:6, 6:3, 6:3.
 
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