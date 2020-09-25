В Могилеве еще два дня будут показывать короткометражки Манхэттенского фестиваля

Источник материала: Tut.by

В Могилеве показывают короткометражки Манхэттенского фестиваля кино. Программу ежегодного кинофеста показывают в кинотеатре «Родина» с 24 по 27 сентября каждый день в 21.00. Каждый зритель после сеанса может проголосовать за лучшего, по его мнению, актера или актрису и за лучшую работу.

В 2020 году проходит 23-й Манхэттенский фестиваль короткометражного кино Manhattan short. В программе — 9 фильмов из Австралии, США, Израиля, Палестины, Македонии, России, Финляндии, Ирана и Франции общей продолжительностью 2 часа 20 минут. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами. Возрастные ограничения — 16+.

Афиша 23-го Манхэттенского фестиваля короткометражного кино Manhattan short

«Безопасное пространство» (Австралия, режиссер Джейк Робб)

Два детектива ведут допрос с пристрастием, стараясь запугать свидетеля полицейской коррупции.

«Палочка» (Финляндия, режиссер Теппо Айраксинен)

Маленькая Ава хочет собаку, и на пути к своей мечте её ничто не остановит.

«Экзамен» (Иран, режиссер и сценарист Сония К. Хадад)

В религиозной женской школе все ученицы под пристальным наблюдением, но если отец велел, надо доставить клиенту запрещенный товар.

«Привет, Грей» («Прости меня, пес») (Россия, режиссер Никита Хозяинов)

На грани между жизнью и смертью человек встречает своего старого пса, которого много лет назад он бессердечно бросил на улице.

«Белый глаз» (Израиль, режиссер Томер Шушан)

Молодой человек находит свой давно украденный велосипед, но чтобы его вернуть, ему придётся заплатить куда большую цену, чем он ожидал.

«Наклейка» (Македония, режиссер Георгий М. Унковский)

Деян попадает в бюрократическую ловушку, которая на все сто процентов проверяет его решимость быть ответственным отцом.

«Два мальчика» (США, режиссер Фарбод Хоштинат)

Тайная любовь толкает подростка на нестандартное признание и приводит к непредсказуемым последствиям.

«Маэстро» (Франция, режиссер Иллоджик)

Лес. Полнолуние. За дирижерский пульт встает белка, и сводный лесной оркестр исполняет хор из оперы Беллини «Норма».

«Подарок» (Палестина, режиссер Фарах Набульси)

Подарок на годовщину свадьбы выбран, надо только забрать его на Западном берегу Иордана. Но дорога за покупками лежит через границу, солдат и блокпосты.

Эти девять фильмов-финалистов были отобраны из 971 заявки из 54 стран. Все финалисты Manhattan short автоматически получают квалификацию на «Оскар». Победители фестиваля будут объявлены 1 ноября 2020 года на официальном сайте фестиваля .