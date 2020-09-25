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Атака на правду: еще одного журналиста отправили на сутки
Источник материала: Партизан
Задержанного 24 сентября вечером возле Окрестина журналиста телеканала "Белсат" Дениса Гончаренко наказали арестом на 12 суток и штрафом в 30 базовых величин за "работу без аккредитации".
Процесс прошел в суде Московского района Минска. Журналиста обвинили в работе без аккредитации и неповиновение милиционерам, передает
24 сентября Алесь Любенчук и Денис Гончаренко возле ЦИП на Окрестина встречали фотожурналистов Александра Васюковича и Влада Гридина после 11-суточного ареста.
На данный момент за решеткой остаются четверо журналистов, сотрудничающих с нашим телеканалом: Алесь Любенчук, Денис Гончаренко, Павел Потапов и Евгений Меркис.
Оператора Павла Потапова задержали 24 сентября, суда еще не было. Евгения Меркиса задержали 14 сентября и наказали 15 сутками ареста якобы за участие в несанкционированном мероприятии. Он должен выйти на свободу 29 сентября.
Также, напомним, по сфабрикованному обвинению за "клевету" задержан главред "Нашей нивы" Егор Мартинович
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Задержанного 24 сентября вечером возле Окрестина журналиста телеканала "Белсат" Дениса Гончаренко наказали арестом на 12 суток и штрафом в 30 базовых величин за...
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