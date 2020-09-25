Атака на правду: еще одного журналиста отправили на сутки

Белсат. Процесс прошел в суде Московского района Минска . Журналиста обвинили в работе без аккредитации и неповиновение милиционерам, передает





24 сентября Алесь Любенчук и Денис Гончаренко возле ЦИП на Окрестина встречали фотожурналистов Александра Васюковича и Влада Гридина после 11-суточного ареста.





На данный момент за решеткой остаются четверо журналистов, сотрудничающих с нашим телеканалом: Алесь Любенчук, Денис Гончаренко, Павел Потапов и Евгений Меркис.





Оператора Павла Потапова задержали 24 сентября, суда еще не было. Евгения Меркиса задержали 14 сентября и наказали 15 сутками ареста якобы за участие в несанкционированном мероприятии. Он должен выйти на свободу 29 сентября.





Также, напомним, по сфабрикованному обвинению за "клевету" задержан главред "Нашей нивы" Егор Мартинович