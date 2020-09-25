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Атака на правду: еще одного журналиста отправили на сутки

25.09.2020 15:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Задержанного 24 сентября вечером возле Окрестина журналиста телеканала "Белсат" Дениса Гончаренко наказали арестом на 12 суток и штрафом в 30 базовых величин за "работу без аккредитации".

Процесс прошел в суде Московского района Минска. Журналиста обвинили в работе без аккредитации и неповиновение милиционерам, передает Белсат.

24 сентября Алесь Любенчук и Денис Гончаренко возле ЦИП на Окрестина встречали фотожурналистов Александра Васюковича и Влада Гридина после 11-суточного ареста.

На данный момент за решеткой остаются четверо журналистов, сотрудничающих с нашим телеканалом: Алесь Любенчук, Денис Гончаренко, Павел Потапов и Евгений Меркис.

Оператора Павла Потапова задержали 24 сентября, суда еще не было. Евгения Меркиса задержали 14 сентября и наказали 15 сутками ареста якобы за участие в несанкционированном мероприятии. Он должен выйти на свободу 29 сентября.

Также, напомним, по сфабрикованному обвинению за "клевету" задержан главред "Нашей нивы" Егор Мартинович
 
Теги: Минск
 
 
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Задержанного 24 сентября вечером возле Окрестина журналиста телеканала "Белсат" Дениса Гончаренко наказали арестом на 12 суток и штрафом в 30 базовых величин за...
 
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