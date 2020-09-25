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Надолго? Российские десантники покидают Беларусь после учений

25.09.2020 15:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Россия начинает вывод из Беларуси десантников, участвовавших в учении "Славянское братство-2020", в Бресте началась погрузка на железнодорожный транспорт батальона Ивановской дивизии ВДВ, сообщает Минобороны РФ в пятницу.

"В пятницу, 25 сентября, на железнодорожной станции в городе Брест российские десантники из Ивановского соединения воздушно-десантных войск Вооруженных Сил России, принимавшие участие в совместном учении "Славянское братство-2020", приступили к погрузке военной техники и личного состава для убытия воинским эшелоном в пункт постоянной дислокации город Иваново", - говорится в сообщении.

Отмечается, что группа десантников Ивановского соединения ВДВ была переброшена на полигон "Брестский" с территории России самолетами Ил-76МД 23 сентября. На полигоне в пятницу состоялась церемония закрытия учения.

"На полигоне "Брестский" состоялась торжественная церемония закрытия совместного учения, в ходе которой прозвучали государственные гимны стран-участниц совместного международного учения, а также были вручены награды и ценные подарки наиболее отличившимся военнослужащим", - сообщили военные.

На первый этап учения "Славянское братство-2020", который начался 14 сентября, в Беларусь железнодорожным транспортом были переброшены около 300 военнослужащих Псковской дивизии Воздушно-десантных войск РФ и бронетехника.

Для второго этапа маневров, который начался 22 сентября, российскую группировку в Беларуси усилили батальонной тактической группой Тульской дивизии ВДВ РФ. Минобороны РФ сообщило, что тульские десантники прибыли в Беларусь по железной дороге.

23 сентября на учения в Беларусь направили третью группу десантников. В тот день российские самолеты Ил-76МД осуществили переброску и десантирование парашютным способом на полигон "Брестский" батальонно-тактической группы дивизии ВДВ РФ из Иваново.

На этой неделе дважды российские стратегические бомбардировщики Ту-160 на учения "Славянское братство-2020" совершили полет вдоль западных границ Беларуси, сообщали в Минобороны РФ.


23 сентября шесть российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли в ходе совместных учений удары по условному противнику на полигоне в Беларуси и вернулись в РФ.

Учения "Славянское братство" проходили на фоне обострения политической ситуации в Беларуси. В стране продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. 

15 сентября Минобороны РФ сообщило, что миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведут 12-16 октября учения на территории Беларуси.

"В командно-штабном учении примут участие подразделения от шести государств-членов ОДКБ: Российской Федерации, Республики Беларусь, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана", - сообщили в Минобороны РФ.
 
Теги: Брест
 
 
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Россия начинает вывод из Беларуси десантников, участвовавших в учении "Славянское братство-2020", в Бресте началась погрузка на железнодорожный транспорт батальона...
 
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