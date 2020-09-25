|
Стела как зеркало Минска. Посмотрите, через что мы с вами прошли в этом году
Источник материала: KYKY>
Фотограф Евгений Отцецкий в этом году периодически снимал происходящее на минской Стеле, а недавно
Нам кажется, эти шесть фото Евгения – это зеркало настоящей жизни в нашем городе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фотограф Евгений Отцецкий в этом году периодически снимал происходящее на минской Стеле, а недавно написал в свой фейбук: «Не то, чтобы я испытывал особый трепет к...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)