Стела как зеркало Минска. Посмотрите, через что мы с вами прошли в этом году

Источник материала: KYKY

Фотограф Евгений Отцецкий в этом году периодически снимал происходящее на минской Стеле, а недавно написал в свой фейбук: «Не то, чтобы я испытывал особый трепет к этому объекту, однако так сошлись обстоятельства, что за этот год он сам собой постоянно попадал в мой объектив. Стела «Минск – город-герой», 2020».

Нам кажется, эти шесть фото Евгения – это зеркало настоящей жизни в нашем городе.