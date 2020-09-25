ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стела как зеркало Минска. Посмотрите, через что мы с вами прошли в этом году

25.09.2020 15:59 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Фотограф Евгений Отцецкий в этом году периодически снимал происходящее на минской Стеле, а недавно написал в свой фейбук: «Не то, чтобы я испытывал особый трепет к этому объекту, однако так сошлись обстоятельства, что за этот год он сам собой постоянно попадал в мой объектив. Стела «Минск – город-герой», 2020». 

Нам кажется, эти шесть фото Евгения – это зеркало настоящей жизни в нашем городе. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фотограф Евгений Отцецкий в этом году периодически снимал происходящее на минской Стеле, а недавно написал в свой фейбук: «Не то, чтобы я испытывал особый трепет к...
 
Новости дня
Новости разные
 
Правление ЕАБР направило на рассмотрение совета ЕФСР заявку Беларуси на 500 миллионов долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.09.2020
Mir24.TV Belarus
25.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика