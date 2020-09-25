Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 сен – Sputnik. Министр обороны Беларуси генерал-майор Виктор Хренин принимает участие в наблюдении за основным розыгрышем активной фазы стратегического командно-штабного учения "Кавказ - 2020" на российском полигоне Капустин Яр в Астраханской области, сообщили в белорусском оборонном ведомстве.

Белорусские военные прибыли на российскую территорию для участия в учениях с российскими коллегами почти 10 дней назад. Сами учения начались 21 сентября и завершатся 26 сентября.

"В отработке совместных действий в составе многонациональных группировок войск принимает участие батальонная тактическая группа отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Беларуси", – сказали Sputnik в Минобороны.

Во время учений белорусские военные в составе коалиционной группировки войск отработали вопросы ведения обороны, отражения воздушных ударов противника, перехода в наступление и последующего его разгрома.

Для участия в учении "Кавказ-2020" Минобороны Беларуси направило около 350 солдат, более 30 танков и боевых машин пехоты, а также шесть самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика".

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