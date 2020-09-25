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Принцесса Евгения и ее муж впервые станут родителями

25.09.2020 16:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радостная новость для всех поклонников королевства Британии: внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения и ее избранник Джек Бруксбэнк активно готовятся стать родителями.

© AP / Ben Stansall
Пикантный наряд Меган Маркл разозлил поклонников королевства

Свадьба принцессы и бизнемена состоялась в октябре 2018 года. Торжественная церемония прошла в часовне Святого Георгия, где до этого поженились Меган Маркл и принц Гарри. После этого британцы затаились в ожидании новостей о пополнении в семье. И кажется, что мечта поклонников наконец сбылась.

Потрясающая новость появилась в социальных сетях монаршей семьи: принцесса Евгения и ее супруг ждут первенца.

Слухи об этом ходили на протяжении всего лета, но официальное подтверждение появилась только сейчас. Девятый правнук или правнучка Ее Величества появится на свет в самом начале следующего года.

Чуть позже радостную новость подтвердила и сама принцесса в личном аккаунте в Instagram, опубликовав трогательный кадр с детскими башмачками.

Напомним, что принцесса Евгения и и ее муж познакомились в 2010 году на горнолыжном отдыхе в Швейцарии и с тех пор ни разу не расставались.

 
Теги: Новости
 
 
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Поклонники королевства ликуют: для королевы Елизаветы II и принца Филиппа это будет уже девятый правнук.
 
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