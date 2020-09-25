Лукашенко предупредил студентов-белорусов в Польше, что им возможно придется подтверждать диплом

Источник материала: Ежедневник

Белорусским студентам, обучающимся в Польше, придется подтверждать диплом в Беларуси. Об этом он заявил на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, передает ТАСС.

"Поляки, несмотря на то, что граница закрыта (введены ограничения из-за COVID-19 - прим. ТАСС), своих студентов забрали, 2 тыс. человек обучаются там", - сказал Лукашенко. При этом он отметил, что в случае, если белорусские студенты после окончания обучения в польских вузах захотят работать в Беларуси, возможен вариант подтверждения полученного диплома на белорусской территории. "Они должны будут подтвердить здесь диплом", - сказал Лукашенко.

Польша готова помочь выпускникам и оставить их у себя, если белорусы столкнутся с трудностями при подтверждении своих дипломов на родине, заявил РИА Новости представитель министерства науки и высшего образования Республики Польша.

«Мы с удивлением только что прочитали заявление господина Лукашенко. Он, видимо, не знает, что польские университеты дают своим выпускникам очень качественное образование, которое котируется во всем мире. Подтверждением качества нашего образования является тот факт, что дипломы польских вузов признаются в странах Европейского союза, в США. Причем речь идет о таких сложных специальностях, как медицина, экономика, информатика», - заявили в ведомстве.

К слову, в Беларуси практика подтверждения дипломов сейчас существует для ученых, получивших научные степени за границей.