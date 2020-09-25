В выходные на Партизанском проспекте - ремонт. Какой участок перекроют и когда

Источник материала: Tut.by

В выходные на Партизанском проспекте ограничат движение — из-за ремонта. Какие участки закроют и что с общественным транспортом, сообщают ГАИ и «Минсктранс» . Еще один ремонт идет прямо сейчас на площади Калинина — в связи с этим тоже есть изменения.

В выходные будут ремонтировать участок Партизанского проспекта — от пересечения с улицей Варвашени до перекрестка с МКАД. В разное время ограничат движение по разным сторонам дороги. Вот расписание:

по нечетной стороне: 26 сентября с 1.30 до 6.00;

по четной стороне с 21.00 26 сентября до 6.00 27 сентября и с 21.00 27 сентября до 5.00 28 сентября.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

В дни ремонта (26 и 27 сентября) по троллейбусному маршруту № 3 будут ездить автобусы.

Еще один ремонт — на Калилина

Еще один ремонт уже идет — на площади Калинина меняют теплотрассу. Местные жители сообщают, что похожие работы здесь уже были около месяца назад.

На этот раз ремонт начался 25 сентября и продлится до 29-го.

Как в это время работают автобусы № 91, сообщает «Столичный транспорт и связь»:

от улицы Я. Коласа по улицам Калинина, Кузьмы Чорного, Толбухина, проспекту Независимости, улицам Калиновского, с остановкой «Калинина» по улице К. Чорного;

обратно — без изменений.

Из маршрута временно исключили остановку «Площадь Калинина» по проспекта Независимости в направлении диспетчерской станции «Калиновского».