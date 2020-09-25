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В выходные на Партизанском проспекте - ремонт. Какой участок перекроют и когда
Источник материала: Tut.by
В выходные на Партизанском проспекте ограничат движение — из-за ремонта. Какие участки закроют и что с общественным транспортом, сообщают
В выходные будут ремонтировать участок Партизанского проспекта — от пересечения с улицей Варвашени до перекрестка с МКАД. В разное время ограничат движение по разным сторонам дороги. Вот расписание:
Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании поездок.
В дни ремонта (26 и 27 сентября) по троллейбусному маршруту № 3 будут ездить автобусы.
Еще один ремонт — на Калилина
Еще один ремонт уже идет — на площади Калинина меняют теплотрассу. Местные жители сообщают, что похожие работы здесь уже были около месяца назад.
На этот раз ремонт начался 25 сентября и продлится до 29-го.
Как в это время работают автобусы № 91,
Из маршрута временно исключили остановку «Площадь Калинина» по проспекта Независимости в направлении диспетчерской станции «Калиновского».
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В выходные на Партизанском проспекте ограничат движение - из-за ремонта. Какие участки закроют и что с общественным транспортом, сообщают ГАИ и «Минсктранс». Еще...
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