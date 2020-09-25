ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В выходные на Партизанском проспекте - ремонт. Какой участок перекроют и когда

25.09.2020 16:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В выходные на Партизанском проспекте ограничат движение — из-за ремонта. Какие участки закроют и что с общественным транспортом, сообщают ГАИ и «Минсктранс». Еще один ремонт идет прямо сейчас на площади Калинина — в связи с этим тоже есть изменения.

В выходные будут ремонтировать участок Партизанского проспекта — от пересечения с улицей Варвашени до перекрестка с МКАД. В разное время ограничат движение по разным сторонам дороги. Вот расписание:

  • по нечетной стороне: 26 сентября с 1.30 до 6.00;
  • по четной стороне с 21.00 26 сентября до 6.00 27 сентября и с 21.00 27 сентября до 5.00 28 сентября.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

В дни ремонта (26 и 27 сентября) по троллейбусному маршруту № 3 будут ездить автобусы.

Еще один ремонт — на Калилина

Еще один ремонт уже идет — на площади Калинина меняют теплотрассу. Местные жители сообщают, что похожие работы здесь уже были около месяца назад.

На этот раз ремонт начался 25 сентября и продлится до 29-го.

Как в это время работают автобусы № 91, сообщает «Столичный транспорт и связь»:

  • от улицы Я. Коласа по улицам Калинина, Кузьмы Чорного, Толбухина, проспекту Независимости, улицам Калиновского, с остановкой «Калинина» по улице К. Чорного;
  • обратно — без изменений.

Из маршрута временно исключили остановку «Площадь Калинина» по проспекта Независимости в направлении диспетчерской станции «Калиновского».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В выходные на Партизанском проспекте ограничат движение - из-за ремонта. Какие участки закроют и что с общественным транспортом, сообщают ГАИ и «Минсктранс». Еще...
 
Новости дня
Новости разные
 
Министр обороны Беларуси Хренин наблюдает за учением "Кавказ – 2020"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.09.2020
Mir24.TV Belarus
25.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика