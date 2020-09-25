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«Сегодня боятся все». Аркадий Добкин о будущем ИТ-страны

25.09.2020 16:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На вопросы dev.by о будущем белорусского ИТ ответил также глава EPAM Аркадий Добкин. Dev.by приводит его комментарий


Аркадий Добкин. Фото: zubrcapital.by

— Перспективы в нашей конкретной сфере всегда связаны с наличием таланта, устойчивостью инфраструктуры и наличием правовой системы, действующей в соответствии с общепринятыми международными нормами. Все вместе это позволяет сформировать репутацию за какой-то вразумительно долгий промежуток времени.

Еще буквально вчера репутация Беларуси была достаточно высока. И перспективы тоже. На это потребовалось два десятка лет работы, из которых последние десять были особенно успешными.

Сегодня другая реальность. Про «страх» и его нагнетание и их «плодотворное» влияние на тех, кто «может и хочет» что-либо создавать, уже было сказано достаточно много. А сегодня боятся все. И руководители компаний, и их сотрудники. Если не за себя, то друг за друга. А тех, кто «может и хочет», во всём мире огромный дефицит. И они легко могут выбирать, где им быть. И, потеряв, вернуть их будет практически невозможно.

Поэтому сегодня это совершенно другая перспектива. Скорее, даже просто надежда, связанная, к сожалению, только с одним вопросом. Как не потерять так тяжело заработанную репутацию полностью и сохранить критическую массу таланта в стране, чтобы потом не начинать все с нуля…

Чтобы помочь ответить на этот вопрос, есть много совершенно простых и немедленных шагов, которые власть могла бы предпринять, чтобы не потерять эту перспективу полностью. Конкретный пример одного из них — было бы здорово как можно скорее дать возможность «успокоить» клиентов, объяснив им, что случившееся с PandaDoc было «недоразумением» и все задержанные уже на свободе.

Мнения главы крупной компании, фаундера и инвестора, ИТ-юриста, экономиста на тему, что будет с ИТ-страной, читайте здесь.

 
 
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