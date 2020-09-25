Российские десантники покидают Беларусь после учений

Источник материала: Tut.by

Россия начинает вывод из Беларуси десантников, участвовавших в учении «Славянское братство — 2020», в Бресте началась погрузка на железнодорожный транспорт батальона Ивановской дивизии ВДВ. Об этом сообщает Interfax.by со ссылкой на Минобороны РФ.



Фото: Министерство обороны РБ / военное информационное агентство «Ваяр»

«В пятницу, 25 сентября, на железнодорожной станции в городе Брест российские десантники из Ивановского соединения воздушно-десантных войск Вооруженных сил России, принимавшие участие в совместном учении „Славянское братство — 2020“, приступили к погрузке военной техники и личного состава для убытия воинским эшелоном в пункт постоянной дислокации город Иваново», — говорится в сообщении.

Отмечается, что группа десантников Ивановского соединения ВДВ была переброшена на полигон «Брестский» с территории России самолетами Ил-76МД 23 сентября. На полигоне в пятницу состоялась церемония закрытия учения.

«На полигоне „Брестский“ состоялась торжественная церемония закрытия совместного учения, в ходе которой прозвучали государственные гимны стран — участниц совместного международного учения, а также были вручены награды и ценные подарки наиболее отличившимся военнослужащим», — сообщили военные.

На первый этап учения «Славянское братство — 2020», который начался 14 сентября, в Беларусь железнодорожным транспортом были переброшены около 300 военнослужащих Псковской дивизии Воздушно-десантных войск РФ и бронетехника.

Для второго этапа маневров, который начался 22 сентября, российскую группировку в Беларуси усилили батальонной тактической группой Тульской дивизии ВДВ РФ. Минобороны РФ сообщило, что тульские десантники прибыли в Беларусь по железной дороге.

23 сентября на учения в Беларусь направили третью группу десантников. В тот день российские самолеты Ил-76МД осуществили переброску и десантирование парашютным способом на полигон «Брестский» батальонно-тактической группы дивизии ВДВ РФ из Иваново.

На этой неделе дважды российские стратегические бомбардировщики Ту-160 на учения «Славянское братство — 2020» совершили полет вдоль западных границ Беларуси, сообщали в Минобороны РФ.

23 сентября шесть российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли в ходе совместных учений удары по условному противнику на полигоне в Беларуси и вернулись в РФ.

Учения «Славянское братство» проходили на фоне обострения политической ситуации в Беларуси. В стране продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко.

15 сентября Минобороны РФ сообщило, что миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведут 12−16 октября учения на территории Беларуси.

«В командно-штабном учении примут участие подразделения от шести государств — членов ОДКБ: Российской Федерации, Республики Беларусь, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана», — сообщили в Минобороны РФ.