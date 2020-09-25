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Из-за девальвация и коронакризиса белорусы начали больше покупать онлайн

25.09.2020 16:35 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Онлайн вырос на 30%

Подводя итоги работы отрасли за 8 месяцев текущего года, он отметил, что онлайн-продажи показывают самые высокие темпы роста за три года. При этом, по данным Белстата, вся розница прибавила всего 7%.

«Интерес к интернет-покупкам вырос из-за двух факторов – самоизоляции, во время которой белорусы активнее покупали дистанционно, и стремления избавиться от рублевых накоплений из-за роста курса доллара. Эти две причины стали важнее традиционных – в интернете шире ассортимент и ниже цена»

Максим Маринич подчеркнул, что до конца 2020-го рост продолжится, и будет идти с прежней скоростью, и по итогам года составит те же 30%.

«Мы ожидаем, что к концу года интернет-продажи составят 2,2 млрд рублей, а их доля вырастет на четверть и достигнет 4,5% от всего розничного товарооборота», – сказал он корреспонденту Myfin.by.

 
 
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В онлайн-торговле Беларуси произойдет перелом тренда. Об этом заявил на закрытой рабочей встрече е-commerce сообщества Максим Маринич, руководитель сервиса Deal.by.
 
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