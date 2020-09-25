Соболенко вышла в полуфинал турнира в Страсбурге









Белоруске понадобилось два дня, чтобы одолеть соперницу. В день матча в четверг дела у Соболенко шли не очень: по ходу игры она проигрывала, но на помощь неожиданно пришел дождь. Судьи приняли решение провести доигровку в пятницу. В итоге Арина в трех сетах сломила сопротивление Синяковой – 2:6, 6:3, 6:3.





Следующей соперницей белоруски станет пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина.













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