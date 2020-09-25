Более 100 белорусских чиновников и силовиков стали персонами нон-грата в Латвии









Например, в списке есть полковник Хазалбек Атабеков (внутренние войска), глава Конституционного суда Петр Миклашевич, глава Верховного суда Валентин Сукало, генпрокурор Андрей Швед, его зам Алексей Стук, командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба, руководитель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт и многие другие.





Список составлен на фоне политического кризиса в Беларуси. Он опубликован на сайте МИД Латвии. составлен на фоне политического кризиса в Беларуси. Он опубликован на сайте МИД Латвии.





При этом днем ранее, 24 сентября, латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс встретился с Валерием Цепкало и его супругой Вероникой.





В сообщении МИД Латвии об этой встрече отмечено, что инаугурация 23 сентября не легитимизировала Александра Лукашенко как президента. Такова позиция латвийских властей. Также власти Латвии заинтересованы в нормализации ситуации в Беларуси, что «должно произойти демократическим путем».





Ранее латвийское правительство заявило, что не хочет проводить вместе с Беларусью ЧМ-2021 по хоккею. Международная федерация хоккея на данный момент с этим не согласна - вопрос будет рассматриваться в ноябре.