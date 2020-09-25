Мингорсуд оставил Марию Колесникову под стражей









Защита Колесниковой обжаловала решение суда Партизанского района Минска , который принял решение об аресте Колесниковой. Заседание было закрытым. На нем присутствовал адвокат Колесниковой Александр Пыльченко. Вторая защитница Колесниковой, Людмила Казак, накануне была задержана по обвинению в административном правонарушении.





Саму обвиняемую на суд не привезли.





Марию Колесникову похитили в центре Минска 7 сентября. 8 сентября ее пытались выдворить за пределы Беларуси, но она порвала свой паспорт. В тот же день ее задержали.





Марии Колесниковой, а позже адвокатам Максиму Знаку и Илье Салею предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса "Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности". Все они заключены под стражу. Белорусские правозащитники признали их политзаключенными.