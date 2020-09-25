Возняк об угрозах генпрокурора протестующим: Лукашенко назначал его исключительно с этой целью









«Исключительно с этой целью Лукашенко и назначал Андрея Шведа на должность генерального прокурора Беларуси», - убежден Возняк.





Представитель партии «Справедливый мир» обратил внимание на тот факт, что мирные протесты белорусов не затихают уже полтора месяца.





«Надежды власти на то, что все рассосется само собой, не оправдались. Сейчас власть запускает новую волну репрессий, с помощью которое рассчитывает запугать протестующих. Получится это у нее или нет? Ответа на этот вопрос сегодня не знает никто», - подытожил он.



