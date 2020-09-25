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"Сын лейтенанта Шмидта": Головченко жалуется российскому губернатору на "беспрецедентное давление" Запада и просит поддержки

25.09.2020 16:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После президентских выборов Беларусь испытывает "беспрецедентное давление" со стороны стран Запада, поэтому стране нужна поддержка России.

Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко во время встречи в пятницу с губернатором Ленинградской области РФ Александром Дрозденко.

"Мы после выборов президента Республики Беларусь сталкивались с беспрецедентным давлением на нашу республику со стороны Запада. Пусть уже острота утихла, но до сих не прекращаются попытки вмешательства в наши дела с целью раскачивания ситуации и продавливания нужного для кого-то результата, который абсолютно не соответствует выбору народа. 

Для нас в этот момент очень важна дружеская поддержка, которую мы видим со стороны нашего ближайшего союзника, Российской Федерации, и высоко это ценим", — заявил Головченко.

Видео с этой речью опубликовала в Фейсбуке его пресс-секретарь Александра Исакова. 
 
 
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После президентских выборов Беларусь испытывает "беспрецедентное давление" со стороны стран Запада, поэтому стране нужна поддержка России.
 
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