Эксперты ООН призвали власти Беларуси освободить Марию Колесникову

Источник материала: АФН

Эксперты ООН в области прав человека призвали власти Беларуси выпустить из-под стражи члена президиума Координационного совета Марию Колесникову.

"Беларусь должна провести быстрое и эффективное расследование того, что произошло с Колесниковой, обеспечить ее право на эффективную возмещение, а также установить и отдать в руки правосудия тех, кто ответственен за ее насильственное исчезновение", - говорится в пресс-релизе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Заявление подписали 16 экспертов ООН, в том числе спецдокладчик по внесудебным казням Агнес Калламар, а также ее коллеги, занимающиеся защитой прав на свободу мнений - Ирэне Кхан, свободу собраний - Клеман Ньялетсосси Вуль, положением в области прав человека в Белоруссии - Анаис Марин, вопросом о пытках Нильс Мельцер и члены двух рабочих групп ООН - по насильственным исчезновениям и по произвольным задержаниям, передает ТАСС.

Минский городской суд 25 сентября оставил без удовлетворения жалобу на заключение Марии Колесниковой под стражу.