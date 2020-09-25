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В Беларуси 15 тысяч многодетных семей переедут в новые квартиры

25.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

15 тысяч многодетных семей Беларуси в этом году улучшат жилищные условия. Многие воспользуются финансовой помощью благодаря государственной программе «Семейный капитал», передает корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова.

Ольге Розовской дома приходится устанавливать армейский порядок. У них с мужем семеро сыновей. После рождения пятого жизнь семьи поменялась. Справили новоселье – благодаря госпрограмме получили две квартиры на одной площадке. Ольгу наградили Орденом Матери.

«Когда родился пятый, я думала, Боже, как это тяжело. Решила, если год проживу, то я уже достойна ордена. Прошел год, нам стало легче, смотришь, уже появился и шестой, и седьмой», – рассказала Ольга Розовская.

Рождение шестого мальчика принесли счастье и «семейный капитал» – 10 тысяч долларов. Суммой можно воспользоваться, когда ребенку исполнится 18 лет. Но в этом году возможности программы расширили. Деньги можно снять досрочно и потратить на кредит, обучение или лечение. Розовские сделали операции на глаза двум сыновьям.

«Планировали, что будет операция, и придется собирать денежку. Но появился «капитал», это помощь семье, неплохая помощь. Не надо где-то искать, на чем-то экономить», – считает Ольга.

«Семейным капиталом» разрешили досрочно воспользоваться и для улучшения жилищных условий. 22 тысячи многодетных семей подали заявления и планируют реализовать свое право.

«Та сумма средств, которой не хватает полностью оплатить строительство жилого помещения, может быть профинансирована многодетными семьями за счет средств «семейного капитала», – пояснила начальник отдела управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь Инна Пинковская.

При этом на строительство многодетные семьи могут получить льготный кредит. Условия – 40 лет под 1%. Существуют и другие виды помощи. Например, скидка на единый налог для предпринимателей и при растаможивании автомобиля.

«Самая основная налоговая льгота – полное освобождение от земельного налога, налога на недвижимость, все принадлежащие многодетной семье жилые и нежилые помещения. Две квартиры не облагаются подоходным налогом, дачи, садовые домики, гаражи, жилые дома, земельные участки», – рассказал начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь Андрей Ковалевский.

Многодетные семьи в Беларуси могут рассчитывать и на «образовательные» льготы. Это бесплатное питание в школе, половина стоимости за учебники. А в вузах и средних специальных учебных заведениях образование для детей из многодетных семей обойдется почти вполовину дешевле.



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