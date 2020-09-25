|
Соболенко вышла в полуфинал турнира в Страсбурге
Источник материала: Навiны
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко в четвертьфинале одолела в трех сетах чешку Катерину Синякову — 2:6, 6:3, 6:3.
Следующей соперницей белоруски станет украинка Элина Свитолина. Матч начинается вечером 25 сентября.
В мировом онлайн-рейтинге Свитолина занимает 5-е место, Соболенко -- 12-е, Синякова -- 61-е.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко в четвертьфинале одолела в трех сетах чешку Катерину Синякову — 2:6, 6:3, 6:3.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)