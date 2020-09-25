Страны Балтии ввели санкции в отношении еще сотни должностных лиц Беларуси

Литва, Латвия и Эстония 25 сентября ввели санкции в отношении еще 101 должностного лица Беларуси, сообщает пресс-служба латвийского Министерства иностранных дел.





«Белорусские власти не изменили своего отношения к мирным протестам. Продолжаются репрессии участников демонстраций, непропорционально применяется сила, усиливается блокировка сайтов независимых СМИ, возбуждаются уголовные дела», — говорится в сообщении.

В опубликованном списке значатся , в частности, пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт и ее муж, глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, генпрокурор Андрей Швед, командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба, заместитель генпрокурора Алексей Стук, председатель Верховного суда Валентин Сукало, глава Конституционного суда Петр Миклашевич.

31 августа Литва, Латвия и Эстония запретили въезд на свою территорию 30 белорусским должностным лицам. В санкционный список помимо Александра Лукашенко были включены: помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко и его заместители Максим Рыженков, Ольга Чуприс и Дмитрий Крутой, заместитель управляющего делами президента Геннадий Богдан, глава ЦИК Лидия Ермошина и члены ЦИК Вадим Ипатов, Елена Дмухайло, Светлана Кацубо, Игорь Плышевский, Олег Слижевский, Ирина Целиковец, председатель КГБ Валерий Вакульчик (3 сентября назначен госсекретарем Совета безопасности), председатель Комитета госконтроля Иван Тертель (3 сентября назначен главой КГБ), председатель Следственного комитета Иван Носкевич и его заместители Алексей Волков, Сергей Аземша и Андрей Смаль, генеральный прокурор Александр Конюк (9 сентября отправлен в отставку), глава МВД Юрий Караев и его заместители Геннадий Казакевич, Александр Барсуков, Сергей Хоменко и Юрий Назаренко, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Роман Мельник, начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков, заместитель начальника департамента охраны МВД — начальник управления идеологической работы и кадрового обеспечения Олег Шаблыко, госсекретарь Совбеза Андрей Равков (3 сентября отправлен в отставку, откомандирован в Минобороны).