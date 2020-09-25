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Появились патентные изображения Huawei Mate X2 с гибким экраном
Источник материала: Onliner
Huawei
Смартфон получит второй экран, который будет использоваться при сложенном виде. Гибкий экран при этом скрывается внутри — в целом форм-фактор похож на Samsung Galaxy Fold. По свежим данным, основной экран получит диагональ 8,03 дюйма, а дополнительный — 4,5 дюйма. Скорее всего, устройство оборудуют чипом Kirin 9000.
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Android, экран 6.4" IPS (1080x2310), HiSilicon Kirin 810, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4200 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.15" IPS (1080x2312), HiSilicon Kirin 710, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 24 Мп, аккумулятор 3340 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.15" IPS (1080x2312), HiSilicon Kirin 710, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 256 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 3340 мАч, 2 SIM
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