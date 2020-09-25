Появились патентные изображения Huawei Mate X2 с гибким экраном

Источник материала: Onliner

Huawei подала заявку в Китайское национальное бюро интеллектуальной собственности о дизайне Mate X2, преемника первого смартфона компании с гибким экраном. Новое поколение аппарата, судя по изображению, сильно изменится.

Смартфон получит второй экран, который будет использоваться при сложенном виде. Гибкий экран при этом скрывается внутри — в целом форм-фактор похож на Samsung Galaxy Fold. По свежим данным, основной экран получит диагональ 8,03 дюйма, а дополнительный — 4,5 дюйма. Скорее всего, устройство оборудуют чипом Kirin 9000.









Ранее сообщалось , что премьера устройства может сдвинуться на следующий год. Это связано с санкциями США в отношении Huawei, которые привели к сложностям с поставкой комплектующих.