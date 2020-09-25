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Петиция: остановить повреждения автомобилей и избиения водителей неопознанными лицами

25.09.2020 17:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Просим остановить неправомерные действия, совершаемые против автовладельцев и их имущества, — с этих слов начинается петиция, появившаяся недавно в сети. — Руководствуясь тем, что действия не подлежат рассмотрению внутренними органами, по причине отсутствия возможности опознать виновника, неопознанные лица продолжают уничтожать имущество автомобилистов и наносить увечья водителям».

«По нашим наблюдениям, представители автоинспекции не предпринимают никаких действий по предотвращению противоправных действий, — говорится в обращении, которое намерены направить в ГУГАИ МВД РБ. — Но при этом они задерживают водителей, которые пытаются спасти свою жизнь и свое транспортное средство и в состоянии аффекта могут нанести вред как сотрудникам ГАИ, так и другим окружающим».

«В связи с этим просим сотрудников, отвечающих за безопасность движения, обеспечивать эту безопасность и препятствовать действиям неопознанных лиц на территории проезжей части, — резюмируют составители петиции. — Не допускать неопознанных вооруженных людей в масках и сотрудников внутренних органов на проезжую часть и не допускать запугивания и избиения водителей и уничтожения их транспортных средств неизвестными лицами и сотрудниками других органов в рамках проводимых операций, так как это нарушает спокойствие водителей и провоцирует их на неправомерные действия в рамках самозащиты в состоянии аффекта».

 
 
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«Просим остановить неправомерные действия, совершаемые против автовладельцев и их имущества, — с этих слов начинается петиция, появившаяся недавно в сети. —...
 
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