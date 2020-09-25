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Петиция: остановить повреждения автомобилей и избиения водителей неопознанными лицами
Источник материала: Onliner
«Просим остановить неправомерные действия, совершаемые против автовладельцев и их имущества, — с этих слов начинается
«По нашим наблюдениям, представители автоинспекции не предпринимают никаких действий по предотвращению противоправных действий, — говорится в обращении, которое намерены направить в ГУГАИ МВД РБ. — Но при этом они задерживают водителей, которые пытаются спасти свою жизнь и свое транспортное средство и в состоянии аффекта могут нанести вред как сотрудникам ГАИ, так и другим окружающим».
«В связи с этим просим сотрудников, отвечающих за безопасность движения, обеспечивать эту безопасность и препятствовать действиям неопознанных лиц на территории проезжей части, — резюмируют составители петиции. — Не допускать неопознанных вооруженных людей в масках и сотрудников внутренних органов на проезжую часть и не допускать запугивания и избиения водителей и уничтожения их транспортных средств неизвестными лицами и сотрудниками других органов в рамках проводимых операций, так как это нарушает спокойствие водителей и провоцирует их на неправомерные действия в рамках самозащиты в состоянии аффекта».
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«Просим остановить неправомерные действия, совершаемые против автовладельцев и их имущества, — с этих слов начинается петиция, появившаяся недавно в сети. —...
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