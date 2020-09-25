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Двадцать тысяч растений. Так будет выглядеть самый «зеленый» жилой комплекс в мире

25.09.2020 17:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В австралийском городе Брисбен планируют построить башню, которая, по словам ее создателей из японского бюро Koichi Takada Architects, станет самым озелененным жилым домом в мире. Причем озелененным в буквальном смысле. На фасадах комплекса будут высажены около тысячи деревьев и 20 тысяч иных растений.

Здание на 382 квартиры будет поставлено на колонны, которые также напоминают стволы деревьев. К тому же это будет напоминать и о прошлом региона, где издавна дома строились на сваях для защиты от насекомых и затопления.

Двадцать тысяч растений. Так будет выглядеть самый «зеленый» жилой комплекс в мире
Двадцать тысяч растений. Так будет выглядеть самый «зеленый» жилой комплекс в мире
Двадцать тысяч растений. Так будет выглядеть самый «зеленый» жилой комплекс в мире
Двадцать тысяч растений. Так будет выглядеть самый «зеленый» жилой комплекс в мире

Фасады решат в виде популярной сейчас концепции «вертикального сада». Деревья и растения, высаженные на балконах, станут естественной защитой от перегрева внутренних помещений. Они же станут заслоном и от осадков. В соответствии с принципами устойчивой архитектуры комплекс будет обеспечен солнечными батареями и системой сбора дождевой и сточной воды. Новый сквер разобьют и у подножия комплекса, а под крышей здания разместится двухэтажный сад, который будет выполнять рекреационные функции.

Двадцать тысяч растений. Так будет выглядеть самый «зеленый» жилой комплекс в мире
Двадцать тысяч растений. Так будет выглядеть самый «зеленый» жилой комплекс в мире
Двадцать тысяч растений. Так будет выглядеть самый «зеленый» жилой комплекс в мире
Двадцать тысяч растений. Так будет выглядеть самый «зеленый» жилой комплекс в мире

 
 
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В австралийском городе Брисбен планируют построить башню, которая, по словам ее создателей из японского бюро Koichi Takada Architects, станет самым озелененным жилым домом в...
 
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