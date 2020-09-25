Источник материала: Sputnik Беларусь

Сегодня совершенно очевидно, кто оказал действительно серьезную поддержку Беларуси в сложный период. Но если мы так и не сможем придать новый мощный импульс реальному союзному строительству, то это будет фатальной ошибкой, и в среднесрочной перспективе мы получим еще более серьезный кризис, считает известный общественный деятель, сопредседатель Гражданской инициативы "Союз" Сергей Лущ.

"Если бы не было четкой российской позиции, в первую очередь, во внешнеполитической плоскости, то вы представляете, что бы здесь было. Но никто по-прежнему не собирается ослаблять давление на нас, сегодня важно купировать внутреннюю озлобленность, которая может перерасти во внутреннюю агрессию. Важно не дать деструктивным силам продолжить активно воздействовать на молодежь, перевести ситуацию из эмоциональной плоскости в рассудительную, на равных разговаривая с молодыми людьми на их языке", – полагает гость радио Sputnik.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко (и набрал 80,1% голосов). Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (по данным ЦИК, у нее чуть больше 10% голосов).

23 сентября состоялась торжественная церемония вступления в должность президента Беларуси. Впервые все прошло без анонса и прямой трансляции по центральному телевидению республики, а также без гостей из дипломатического корпуса. Это спровоцировало новые акции протеста в Минске и других городах страны.

Программу "Горизонт событий" с участием сопредседателя Гражданской инициативы "Союз" Сергея Луща смотрите на Sputnik Беларусь.

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