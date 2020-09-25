Картину Боттичелли выставят на аукционе Sotheby's в США за 80 миллионов долларов

Источник материала: Ежедневник

© SOTHEBYS.COM

Полотно итальянского живописца эпохи Возрождения Сандро Боттичелли выставят на продажу на аукционе Sotheby's в США. Начальная стоимость «Портрета молодого человека с медальоном» составит 80 млн долларов.

Торги запланированы на январь 2021 года.

В анонсе от аукционного дома уточняется, что полотно, предположительно, было написано в конце 70-х годов XV века, когда художник был на пике своих возможностей. Нынешний владелец картины приобрел ее на аукционе в 1982 году за 810 тыс. фунтов стерлингов. За последние полвека шедевр эпохи Возрождения сдавали в аренду Национальной галерее искусства в Вашингтоне, Лондонской национальной галерее и Музею искусства «Метрополитен» в Нью-Йорке.

Сандро Боттичелли, известный своими шедеврами «Рождение Венеры» и «Весна», прославился еще при жизни и до сих пор считается одной из ключевых фигур в западном искусстве. По данным Sotheby's, до наших дней дошло всего около дюжины портретов его кисти и почти все они находятся в музейных собраниях, пишет rbc.ru .

Работы Сандро Боттичелли редко появляются на аукционах, но при этом часто достигают на торгах значительных сумм. Например, в 2013 году «Мадонна Рокфеллера» была продана на Christie's в Нью-Йорке за 10,4 млн долларов, уточняет CNN .