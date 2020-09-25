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«Жыве сям’я». Обложка октябрьского номера российского ELLE посвящена белорусам
25.09.2020 17:23 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: instagram
25 сентября вышел октябрьский номер российского журнала, лицом которого стала белорусская модель Марина Линчук.
Внутри журнала – текст с явным посылом белорусам. «В некотором царстве, в некотором государстве настали тревожные времена. Поверх викторианских воротничков люди надели доспехи из кожи и объединились под мирным знаменем. Эта сказка, на которую нас вдохновила сям’я белорусской топ-модели Марины Линчук, еще не дописана. Но мы верим в благополучный конец, где все живут долго и счастливо», - цитирует
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25 сентября вышел октябрьский номер российского журнала, лицом которого стала белорусская модель Марина Линчук.
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