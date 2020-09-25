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Минское «Динамо» играет в гостях с «Автомобилистом». Онлайн матча

25.09.2020 17:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» начинает сегодня выездную серию матчем против «Автомобилиста» из Екатеринбурга.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Минчане одержали три победы подряд и входят в группу лидеров Западной конференции.

Впечатляюще стартовал и «Автомобилист», победивший в шести играх из восьми.

«Автомобилист»: Коварж (Галкин); Трямкин — Василевский, Макеев — Дацюк — Голышев; Геноуэй — Зборовский, Овчинников — Холланд — Мэйсек; Севостьянов — Мамкин, Белоусов — Куликов — Бочаров; Салов, Литовченко — Протапович — Платт; Назаров

«Динамо»: Фурх (Тэйлор); Колячонок — Менелл, Клинкхаммер — Спунер — Козун; Альмквист — Знахаренко, Принс — Шарангович — Лодня; Шинкевич — Еременко, Горбунов — Паре — Демков; Алистров — Протас — Воронин; Дерябин; Дроздов.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча. Начало — в 17.00.

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Минское «Динамо» начинает сегодня выездную серию матчем против «Автомобилиста» из Екатеринбурга.
 
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