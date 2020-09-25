«Хлопок, потом много дыма». Как задерживали водителя Volkswagen на Кальварийской во время протестов после инаугурации

Источник материала: Tut.by

Вечером 23 сентября в Минске прошли акции протеста. Люди выходили не только в центре, но и в микрорайонах. Одной из таких точек стала улица Кальварийская — именно там, по словам очевидцев, был слышен звук, похожий на выстрел. Позже его связали с жестким задержанием водителя на Volkswagen Polo. Попытались разобраться, что же там происходило.





Примерно в 22.20−22.30 на перекрестке улиц Кальварийская и Гусовского прохожие стали свидетелями задержания водителя на темном Volkswagen Polo.

Один из читателей, написавших AUTO.TUT.BY, предположил, что этот автомобиль был среди тех, кто чуть раньше блокировал дорогу в районе метро «Пушкинская».

— Все происходило около 22 часов. Я стоял в крайней правой полосе по улице Притыцкого со стороны центра в сторону Каменной горки. Передо мной было примерно три машины до самого перекрестка. В какой-то момент все силовики резко побежали на протестующих на тротуаре. Я сидел в машине и увидел, как автомобили из крайнего левого ряда начали перестраиваться в центральную полосу.

Вот тогда водитель и увидел в крайней левой полосе похожий Volkswagen Polo: дорога перед ним была пустая.

— Там никаких пробок или заторов не было, и это я отчетливо помню. Силовики на трех синих микроавтобусах разогнали все машины в ряду и добрались до Polo. Водитель легковушки резко надавил на газ, но один из бусов прямо на перекрестке перегородил дорогу, второй был за ним, а третий пытался стать сзади. И в это время один из силовиков выбежал из буса и стал бить по машине, отломав зеркало заднего вида.

По словам свидетеля, это все продолжалось буквально пару секунд. Затем Volkswagen Polo свернул направо, на проспект Пушкина, и три буса поехали за ним.

А уже через некоторое время похожая машина быстро ехала по Кальварийской в сторону центра, а потом резко свернула направо, на Гусовского. Но водитель не вписался в поворот и врезался в столб на разделительном островке. Если эта же машина, которую начали преследовать на Притыцкого, то, возможно, водитель с проспекта Пушкина повернул на Ольшевского, а потом уже выехал на Кальварийскую.

— Мы шли по другой стороне улицы Кальварийской, в сторону жилого комплекса «Каскад». Услышали шум, обернулись и увидели, как едет этот Polo. Он начал поворачивать, но заскочил на бордюр разделительного островка и врезался в светофор, — рассказывает один из тех парней, что были в тот вечер недалеко от места происшествия. — Удар, по ощущениям, был довольно сильный. Тут же подъехали несколько тонированных микроавтобусов и раздался хлопок. Все заволокло дымом. Когда рассеялся дым, мы увидели, что на разделительной полосе лежал человек с раскинутыми руками.

Очевидец считает, что это и был водитель автомобиля. Это подтвердил и еще один читатель, который тоже был на месте событий. По его словам, когда водителя вытащили из машины, он был без сознания.

— Его уложили на разделительном островке. Силовики около трех минут пытались привести его в чувство, похлопали несколько раз по щекам, но не били. Когда мужчина очнулся, его отвели в один из микроавтобусов. Немного позже приехали машины ГАИ и скорой помощи.





Нам прислали фото Volkswagen Polo с того перекрестка. На задней левой двери хорошо видна вмятина, но сквозного отверстия нет. Так что сложно сказать, от чего именно она образовалась.

Мы обратились за официальным комментарием в ГАИ, как только у нас будет информация об этом происшествии мы опубликуем ее.