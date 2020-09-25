Судят адвоката Колесниковой Людмилу Казак

Источник материала: Onliner

Сегодня в суде Октябрьского района Минска проходит заседание по административному процессу в отношении Людмилы Казак, адвоката Марии Колесниковой. Людмила проходит статье 23.4 КоАП (неповиновение требованиям сотрудников милиции). Якобы 30 августа Казак была на массовом мероприятии на проспекте Победителей. Изначально ее адвокат называл еще одну, 23.34.

— Но в этот день она была в ТЦ Galileo с дочкой. Свидетелями в протоколах были указаны «Ивановы Иваны Ивановичи», — рассказал Onliner Виктор Мацкевич, защитник Людмилы Казак.

Судья — Александр Руденко. Адвокатами Людмилы выступают Виктор Мацкевич и Светлана Горбаток. Поддержать Казак пришли ее одногруппники — выпускники юрфака БГУ 1997 года.

Сначала заседание назначили на 15:00, но отправили дело на устранение недостатков. Второе назначенное время — 16 часов. Но в итоге дело начали рассматривать в 17.





Связь забарахлила, плохо слышно.

— Везите меня в суд, — сказала Людмила.

Судья объявил перерыв.

Заседание продолжается. У Людмилы трое несовершеннолетних детей. Ее адвокат просит отменить административное задержание в том числе по этой причине.





Второй адвокат заявил ходатайство об ознакомлении с материалом дела самой Казак и конфиденциальном общении с подзащитной.

Первое ходатайство судья отклонил. Второе удовлетворил. В суде перерыв на 5 минут.

Согласно протоколу, вчера около двух дня Людмилу задержали на Коммунистической по подозрению в нарушении ст. 23.34 КоАП. Имея умысел, говорится в протоколе, она не подчинилась требованиям милиционера сержанта Иванова: упиралась ногами, размахивала руками и хваталась за одежду. С протоколом Казак не согласна.

— Вчера в обеденное время я встречалась с коллегой . В 13:50 вышла из кафе и намеревалась на своем автомобиле ехать суд Фрунзенского района на заседание по уголовному делу. Меня окликнул мужской голос: «Людмила Сергеевна!». Я обернулась и увидела, что ко мне стремительно приближаются три человека в масках. Один был в форме ОМОН, другие в милицейской. Они тут же стали запихивать меня в припаркованный открытый автомобиль. Я спросила, что происходит: «Это похищение?». Я кричала «Помогите!» и расставила руки и ноги, но мужчины с применением силы запихнули меня в автомобиль. Я спросила, что происходит , они ответили «сами знаете», — говорит Людмила Казак.

По мнению Людмилы, ее задержание связано с ее профессиональной деятельностью — работой над уголовным делом Марии Колесниковой. На прошлой неделе, говорит Казак, кто-то взломал ее аккаунт в Телеграм. В Центральном РУВД ей стало плохо, она просила вызвать скорую, но никто этого не сделал.





Казак рассказывает, что в РУВД лишь усмехались на просьбы вызвать ей адвоката и уведомить о задержании ее супруга. С собой у Людмилы были материалы по делу Марии Колесниковой: папка с документами и флешки, составляющие адвокатскую тайну.

Позже ее ознакомили с протоколом по статье 23.34 КоАП и протоколом задержании. Она дала пояснение, что, по ее мнению, это политическое преследование. Ее водворили в помещение для задержанных, а потом отвезли в ИВС.

— Я не могла и представить даже в страшном сне, что меня задержат, потому что никаких противоправных действий я никогда не совершала, — удивляется обвиняемая.

(будет дополнено)