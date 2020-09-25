ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стало известно еще об одном разбитом окне с бчб-флагом

25.09.2020 17:51 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

22 сентября Onliner рассказал о двух случаях вандализма: в минском микрорайоне Лебяжий и на площади Победы неизвестные разбили окна с бчб-флагами. Хозяева квартир сразу придали ситуацию огласке. Но позже оказалось, что пострадавших больше. В тот же день разбитое окно у себя в квартире обнаружил как минимум еще один минчанин — житель дома по ул. Скрыганова рядом с ЖК «Каскад». Он не обращался ни в СМИ, ни в милицию, не писал о случившемся в соцсетях. Информацию о разбитом стекле распространила его соседка.

Стало известно еще об одном разбитом окне с бчб-флагом

Максим живет на третьем этаже, и флаг украшает его окно больше месяца. Он считает, что все произошло в ночь на 22 сентября, хотя не слышал, как вандалы бьют окно в его квартире.

— Думаю, что стекло разбили ночью с 21 по 22 сентября, и я в это время был дома, но не могу утверждать, потому что спал в другой комнате и ничего не слышал. Последствия обнаружил только утром. Я живу на оживленной улице и не думаю, что кто-то мог среди белого дня бросить камень в мое окно. Не вижу смысла подавать заявление в милицию, пытаюсь сам узнать по записям с камер наблюдения, когда это произошло, и получить сведения о тех, кто это сделал.

Стало известно еще об одном разбитом окне с бчб-флагом

Когда написал в чат ребятам с «Каскада» с просьбой предоставить запись с камер — они откликнулись и захотели помочь. Я почувствовал себя частью чего-то большего. Они хотели собрать деньги на новое стекло, но я легко заменю его за свой счет, поэтому от материальной помощи отказался. А вот помощь в поиске записей с камер наблюдения, которую обещало оказать ТСЖ «Каскада», будет очень уместна. Не знаю, какую конкретно цель преследовали эти ночные «гастролеры» (а может, цели и не было), но в действительности у них получилось только еще больше сплотить людей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 сентября Onliner рассказал о двух случаях вандализма: в минском микрорайоне Лебяжий и на площади Победы неизвестные разбили окна с бчб-флагами. Хозяева квартир...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лущ: интеграцию важно не "замылить"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.09.2020
Mir24.TV Belarus
25.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика