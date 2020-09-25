Стало известно еще об одном разбитом окне с бчб-флагом

Источник материала: Onliner

22 сентября Onliner рассказал о двух случаях вандализма: в минском микрорайоне Лебяжий и на площади Победы неизвестные разбили окна с бчб-флагами. Хозяева квартир сразу придали ситуацию огласке. Но позже оказалось, что пострадавших больше. В тот же день разбитое окно у себя в квартире обнаружил как минимум еще один минчанин — житель дома по ул. Скрыганова рядом с ЖК «Каскад». Он не обращался ни в СМИ, ни в милицию, не писал о случившемся в соцсетях. Информацию о разбитом стекле распространила его соседка.





Максим живет на третьем этаже, и флаг украшает его окно больше месяца. Он считает, что все произошло в ночь на 22 сентября, хотя не слышал, как вандалы бьют окно в его квартире.

— Думаю, что стекло разбили ночью с 21 по 22 сентября, и я в это время был дома, но не могу утверждать, потому что спал в другой комнате и ничего не слышал. Последствия обнаружил только утром. Я живу на оживленной улице и не думаю, что кто-то мог среди белого дня бросить камень в мое окно. Не вижу смысла подавать заявление в милицию, пытаюсь сам узнать по записям с камер наблюдения, когда это произошло, и получить сведения о тех, кто это сделал.





Когда написал в чат ребятам с «Каскада» с просьбой предоставить запись с камер — они откликнулись и захотели помочь. Я почувствовал себя частью чего-то большего. Они хотели собрать деньги на новое стекло, но я легко заменю его за свой счет, поэтому от материальной помощи отказался. А вот помощь в поиске записей с камер наблюдения, которую обещало оказать ТСЖ «Каскада», будет очень уместна. Не знаю, какую конкретно цель преследовали эти ночные «гастролеры» (а может, цели и не было), но в действительности у них получилось только еще больше сплотить людей.