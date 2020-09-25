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ООН потребовала у беларуских «властей» немедленно отпустить Колесникову на свободу

25.09.2020 18:03 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня стало известно, что представителя президиума КС Колесникову продержат под стражей минимум до ноября – суд оставил без удовлетворения жалобу на заключение Марии под стражу. Напомним, ее похитили, а затем арестовали, обвинив в попытке захвата власти. 

Эксперты ООН решили попросить беларуские «власти» за Марию, и опубликовали заявление, в котором требуют ее немедленного освобождения. «Беларусь должна провести быстрое и эффективное расследование того, что произошло с Колесниковой, обеспечить ее право на эффективную возмещение, а также установить и отдать в руки правосудия тех, кто ответственен за ее насильственное исчезновение», – подчеркнули эксперты, сообщает ТАСС. 

Заявление подписали 16 экспертов ООН, в том числе спецдокладчик по внесудебным казням Агнес Калламар, а также ее коллеги, занимающиеся защитой прав на свободу мнений – Ирэне Кхан, свободу собраний – Клеман Ньялетсосси Вуль, положением в области прав человека в Беларуси – Анаис Марин, вопросом о пытках Нильс Мельцер и члены двух рабочих групп ООН – по насильственным исчезновениям и по произвольным задержаниям.

 
 
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Сегодня стало известно, что представителя президиума КС Колесникову продержат под стражей минимум до ноября – суд оставил без удовлетворения жалобу на...
 
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