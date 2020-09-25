«Без жалости». Силовик ударил беременную в живот, и она потеряла ребенка. Сейчас с девушки требуют штраф в 270 BYN

Источник материала: KYKY

Больше месяца прошло с событий 9-11 августа, но мы продолжаем узнавать ужасные истории, которые произошли с беларусами в эти дни. Сегодня, по информации «Народной Воли», мы расскажем, что случилось с молодой мамой из Гродно Кариной Малиновской.

Карину брутально задержали 11 августа в Гродно прямо около ее дома. Она сидела в машине и разговаривала по телефону с мамой. Силовики приняли ее за координатора протеста и силой достали из машины.

Затем Карину отвезли в местное РОВД: «Отвели в кабинет, где было много милиционеров. Зашли еще двое, один был в балаклаве. Второй, в штатском, тут же ударил меня по шее так, что я сразу же упала на пол». Карину, с ее слов, заставляли подписать протокол, угрожая, что иначе у нее заберут ребенка и арестуют ее маму, которая уже стояла под РОВД. Говорили, что если она подпишет протокол, то ее «просто» отвезут в тюрьму, осудят и отпустят.

Во время разговора кто-то неожиданно ударил Карину в живот: «Я закричала, что беременная, после этого меня закрыли в камере. Через три часа у меня начал сильно болеть живот. Я просила вызвать скорую, в очередной раз сказала им, что беременна».

К Карине подошли мужчина и женщина, психологическое давление продолжилось. Ей снова начали угрожать, говорили, что если она на самом деле не беременна, ее отведут в спортзал: там где особо жестоко избивали задержанных. В итоге девушку осмотрела врач из РОВД и сказала, что не уверена в ее беременности. «Я тогда им заявила, что если со мной что-то случиться, они будут за это отвечать. Видимо, мои слова их убедили, потому что они все же вызвали скорую».

Карину отвезли в больницу, ее осмотрел доктор и сказал, что есть киста, поэтому девушке необходима немедленная госпитализация. Слова медика Карина передала женщине-милиционеру, которая ее сопровождала. Та ответила, что если Карина останется в больнице, то ее прикуют наручниками к кровати, а потом все равно привезут в тюрьму. И предложила сразу поехать в изолятор и дождаться суда там.

Карина согласилась на второй вариант и всю дорогу просила силовиков, чтобы ее больше не били. «В тюрьме я увидела, как избивают мужчин. Меня тоже хотели бить, но кто-то крикнул, что я беременна. Я отворачивала лицо, чтобы не видеть избиений, но один милиционер все время поворачивал его так, чтобы я видела происходящее. Это напоминало кадры из фильма: гестапо в черном бьет ни в чем невиновных людей, жестко, без жалости».

После увиденного Карине стало плохо. Ей снова вызвали скорую и отвезли в больницу. Там врачи зафиксировали разрыв кисты и назначили срочную операцию: «После я узнала, что потеряла беременность».

Карина провела в больнице еще несколько дней, к ней не приходил никто из милиции. «Правоохранители» связались с ней, только когда она уже приехала домой. «Не представляясь, мне говорили прийти в милицию, подписать протокол и получить штраф за то, что якобы нецензурно выражалась около своего подъезда, кричала и кидалась на людей».

После Карина узнала, что ей в протокол записали еще и то, что она торговала петардами – хотя девушка никогда этим не занималась. Но! Когда ее задержали 11 августа, Карину, угрожая забрать ребенка, заставили соврать на камеру как раз про торговлю. Видео, где Карина говорит про продажу петард, показали на БТ. Девушка собирается подать в суд на компанию.

В итоге Карина отказалась подписывать протокол. На нее составили другой – за участие в несанкционированном мероприятии, и привезли прямо домой повестку в суд. Из-за того, что у девушки болел ребенок и она была на больничном, Карина не явилась на судебное заседание. Несмотря на то, что срок рассмотрения дела об административном правонарушении в отношении Карины закончился, ей все равно присудили штраф в 10 базовых величин. Сейчас девушка готовит апелляцию.

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