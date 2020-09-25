Страны Балтии расширили санкции в отношении должностных лиц Беларуси

Источник материала: Ежедневник

Министерства иностранных дел Латвии и Эстонии опубликовали расширенные санкционные списки по Беларуси в пятницу, 25 сентября.

"Белорусские власти не изменили своего отношения к мирным протестам. По-прежнему непропорционально применяется сила, осуществляется блокировка сайтов независимых СМИ, возбуждаются уголовные дела и изымаются носители данных", - сказано в сообщении МИД Латвии.

В список вошел 101 чиновник, в том числе руководители и высшие должностные лица из администрации президента, силовых структур, Верховного суда, Конституционного суда.

В эстонский список попали 98 белорусских служащих.

"Эти лица играют ведущие роли и фальсификации итогов выборов в Беларуси и применении насилия в отношении мирных манифестантов. Им установлен запрет на въезд в Эстонию с 25 сентября 2020 года до 30 августа 2025 года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе эстонского внешнеполитического ведомства.

"Санкциями мы выражаем свое отношение к происходящему в Беларуси. Президентские выборы 9 августа не были свободными и справедливыми, их итоги были фальсифицированы. Прошедшее на этой неделе вступление в должность было нелегитимным и Эстония не признает Александра Лукашенко президентом", заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.