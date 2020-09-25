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Страны Балтии расширили санкции в отношении должностных лиц Беларуси
25.09.2020 18:07 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Министерства иностранных дел Латвии и Эстонии опубликовали расширенные санкционные списки по Беларуси в пятницу, 25 сентября.
"Белорусские власти не изменили своего отношения к мирным протестам. По-прежнему непропорционально применяется сила, осуществляется блокировка сайтов независимых СМИ, возбуждаются уголовные дела и изымаются носители данных", - сказано в сообщении МИД Латвии.
В список вошел 101 чиновник, в том числе руководители и высшие должностные лица из администрации президента, силовых структур, Верховного суда, Конституционного суда.
В эстонский список попали 98 белорусских служащих.
"Эти лица играют ведущие роли и фальсификации итогов выборов в Беларуси и применении насилия в отношении мирных манифестантов. Им установлен запрет на въезд в Эстонию с 25 сентября 2020 года до 30 августа 2025 года", - сообщили
"Санкциями мы выражаем свое отношение к происходящему в Беларуси. Президентские выборы 9 августа не были свободными и справедливыми, их итоги были фальсифицированы. Прошедшее на этой неделе вступление в должность было нелегитимным и Эстония не признает Александра Лукашенко президентом", заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
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Министерства иностранных дел Латвии и Эстонии опубликовали расширенные санкционные списки по Беларуси в пятницу, 25 сентября.
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