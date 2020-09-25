Для семей с детьми хотят проиндексировать налоговые вычеты. Сколько сейчас они составляют

Источник материала: Tut.by

Для семей, которые воспитывают детей, в 2021 году намерены проиндексировать стандартные налоговые вычеты, сообщил начальник главного управления налогообложения физлиц МНС Андрей Ковалевский. Это та сумма, которая не облагается подоходным налогом: если один ребенок — 34 рубля, если двое и больше — 65 рублей на каждого. На сколько намерены проиндексировать вычеты, представитель МНС не уточнил. Ранее обсуждалось предложение заметно увеличить налоговый вычет — до бюджета прожиточного минимума, однако сейчас об этом, по всей видимости, не идет речь.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

— Стандартный налоговый вычет ежегодно индексируется. К сожалению, это не самая большая величина. Индексируется на темпы роста номинальной заработной платы. И на следующий год также предусмотрена индексация этого вычета, — сообщил Андрей Ковалевский.

Индексация предусмотрена проектом закона по внесению изменений в Налоговый кодекс, в ведомстве сейчас работают над ним.

Напомним, с 1 января этого года некоторые стандартные налоговые вычеты увеличились , также изменились суммы, которые не облагаются подоходным налогом. Налоговый вычет на ребенка до 18 лет или на каждого иждивенца вырос до 34 рублей (ранее — 32 рубля), для одиноких родителей, родителей двух и более детей, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет — 65 рублей (ранее — 61 рубль). С этой суммы не уплачивается подоходный налог.

По мнению Андрея Ковалевского, «эти вычеты позволяют хоть и немного, но все-таки экономить» семьям с детьми. Он привел пример, что если в семье с тремя детьми у одного их родителей зарплата в 1000 рублей, то вычет составит около 200 рублей (если точнее, то 195 рублей, по 65 рублей на каждого ребенка. — Прим. ред.).

«При ставке налога в 13% это позволяет экономить как минимум 26 рублей в месяц (если точнее, то 25,35 рубля. — Прим. ред.), — уточнил Андрей Ковалевский. — Беларусь не уникальна в данном направлении, все страны мира стараются поддерживать демографическую политику таким образом. Одна из мер — налоговое регулирование, предоставление дополнительных налоговых льгот».

Как предыдущие годы хотели пересмотреть вычеты для семей с детьми

Ранее в феврале в МНС отмечали , что за последние два года власти дважды рассматривали вопрос повышения стандартного налогового вычета для семей с детьми. В частности, в прошлом году обсуждалось предложение увеличить налоговый вычет до бюджета прожиточного минимума, но эта сумма оказалась слишком большой.

— В начале января прошлого года в Беларуси проживали 1 млн 868 тыс. 329 несовершеннолетних детей. Таким образом, на налоговые вычеты имели право более 3 млн 600 тыс. человек. Если умножить это число на сумму прожиточного минимума, получится, что потеря бюджета составит 1 млрд 315 млн 200 тыс. рублей, что в 6 раз больше, чем сейчас, — сообщила Элла Селицкая.

Министерство по налогам и сборам планировало проанализировать все имеющиеся налоговые послабления, в том числе вычеты, чтобы внедрить адресную социальную поддержку.

А сколько денег уходит на пособия на детей

Расходы бюджета государственного внебюджетного Фонда соцзащиты населения на выплату пособий семьям в 2019 году составили 2,3 миллиарда рублей, или 1,7% ВВП, сообщали ранее в Минтруда. «Охват пособиями составляет на 1 июля 2020 года 462,8 тысячи детей, или каждый четвертый ребенок в стране, — уточняли в ведомстве. — Наиболее заметная прямая финансовая поддержка оказывается семьям с детьми до трех лет. В структуре расходов государственного бюджета пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составляет около 60% от всех выплат на пособия. Такое пособие получают почти 270 тысяч детей».

«Если суммировать единовременные пособия и пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, то выйдет, что в среднем в первые 12 месяцев на одного ребенка ежемесячно выходит 660 рублей, на двух детей — почти 940 рублей (с учетом пособия на детей от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка до 3 лет)», — уточняли в Минтруда.