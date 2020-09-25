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Для семей с детьми хотят проиндексировать налоговые вычеты. Сколько сейчас они составляют

25.09.2020 18:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Для семей, которые воспитывают детей, в 2021 году намерены проиндексировать стандартные налоговые вычеты, сообщил начальник главного управления налогообложения физлиц МНС Андрей Ковалевский. Это та сумма, которая не облагается подоходным налогом: если один ребенок — 34 рубля, если двое и больше — 65 рублей на каждого. На сколько намерены проиндексировать вычеты, представитель МНС не уточнил. Ранее обсуждалось предложение заметно увеличить налоговый вычет — до бюджета прожиточного минимума, однако сейчас об этом, по всей видимости, не идет речь.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

— Стандартный налоговый вычет ежегодно индексируется. К сожалению, это не самая большая величина. Индексируется на темпы роста номинальной заработной платы. И на следующий год также предусмотрена индексация этого вычета, — сообщил Андрей Ковалевский.

Индексация предусмотрена проектом закона по внесению изменений в Налоговый кодекс, в ведомстве сейчас работают над ним.

Напомним, с 1 января этого года некоторые стандартные налоговые вычеты увеличились, также изменились суммы, которые не облагаются подоходным налогом. Налоговый вычет на ребенка до 18 лет или на каждого иждивенца вырос до 34 рублей (ранее — 32 рубля), для одиноких родителей, родителей двух и более детей, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет — 65 рублей (ранее — 61 рубль). С этой суммы не уплачивается подоходный налог.

По мнению Андрея Ковалевского, «эти вычеты позволяют хоть и немного, но все-таки экономить» семьям с детьми. Он привел пример, что если в семье с тремя детьми у одного их родителей зарплата в 1000 рублей, то вычет составит около 200 рублей (если точнее, то 195 рублей, по 65 рублей на каждого ребенка. — Прим. ред.).

«При ставке налога в 13% это позволяет экономить как минимум 26 рублей в месяц (если точнее, то 25,35 рубля. — Прим. ред.), — уточнил Андрей Ковалевский. — Беларусь не уникальна в данном направлении, все страны мира стараются поддерживать демографическую политику таким образом. Одна из мер — налоговое регулирование, предоставление дополнительных налоговых льгот».

Как предыдущие годы хотели пересмотреть вычеты для семей с детьми

Ранее в феврале в МНС отмечали, что за последние два года власти дважды рассматривали вопрос повышения стандартного налогового вычета для семей с детьми. В частности, в прошлом году обсуждалось предложение увеличить налоговый вычет до бюджета прожиточного минимума, но эта сумма оказалась слишком большой.

— В начале января прошлого года в Беларуси проживали 1 млн 868 тыс. 329 несовершеннолетних детей. Таким образом, на налоговые вычеты имели право более 3 млн 600 тыс. человек. Если умножить это число на сумму прожиточного минимума, получится, что потеря бюджета составит 1 млрд 315 млн 200 тыс. рублей, что в 6 раз больше, чем сейчас, — сообщила Элла Селицкая.

Министерство по налогам и сборам планировало проанализировать все имеющиеся налоговые послабления, в том числе вычеты, чтобы внедрить адресную социальную поддержку.

А сколько денег уходит на пособия на детей

Расходы бюджета государственного внебюджетного Фонда соцзащиты населения на выплату пособий семьям в 2019 году составили 2,3 миллиарда рублей, или 1,7% ВВП, сообщали ранее в Минтруда. «Охват пособиями составляет на 1 июля 2020 года 462,8 тысячи детей, или каждый четвертый ребенок в стране, — уточняли в ведомстве. — Наиболее заметная прямая финансовая поддержка оказывается семьям с детьми до трех лет. В структуре расходов государственного бюджета пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составляет около 60% от всех выплат на пособия. Такое пособие получают почти 270 тысяч детей».

«Если суммировать единовременные пособия и пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, то выйдет, что в среднем в первые 12 месяцев на одного ребенка ежемесячно выходит 660 рублей, на двух детей — почти 940 рублей (с учетом пособия на детей от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка до 3 лет)», — уточняли в Минтруда.

 
 
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Это та сумма, которая не облагается подоходным налогом. На сколько намерены проиндексировать вычеты, представитель МНС не уточнил.
 
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