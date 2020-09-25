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Для семей с детьми хотят проиндексировать налоговые вычеты. Сколько сейчас они составляют
Источник материала: Tut.by
Для семей, которые воспитывают детей, в 2021 году намерены проиндексировать стандартные налоговые вычеты,
— Стандартный налоговый вычет ежегодно индексируется. К сожалению, это не самая большая величина. Индексируется на темпы роста номинальной заработной платы. И на следующий год также предусмотрена индексация этого вычета, — сообщил Андрей Ковалевский.
Индексация предусмотрена проектом закона по внесению изменений в Налоговый кодекс, в ведомстве сейчас работают над ним.
Напомним, с 1 января этого года некоторые стандартные налоговые вычеты
По мнению Андрея Ковалевского, «эти вычеты позволяют хоть и немного, но все-таки экономить» семьям с детьми. Он привел пример, что если в семье с тремя детьми у одного их родителей зарплата в 1000 рублей, то вычет составит около 200 рублей (если точнее, то 195 рублей, по 65 рублей на каждого ребенка. — Прим. ред.).
«При ставке налога в 13% это позволяет экономить как минимум 26 рублей в месяц (если точнее, то 25,35 рубля. — Прим. ред.), — уточнил Андрей Ковалевский. — Беларусь не уникальна в данном направлении, все страны мира стараются поддерживать демографическую политику таким образом. Одна из мер — налоговое регулирование, предоставление дополнительных налоговых льгот».
Как предыдущие годы хотели пересмотреть вычеты для семей с детьми
Ранее в феврале в МНС
— В начале января прошлого года в Беларуси проживали 1 млн 868 тыс. 329 несовершеннолетних детей. Таким образом, на налоговые вычеты имели право более 3 млн 600 тыс. человек. Если умножить это число на сумму прожиточного минимума, получится, что потеря бюджета составит 1 млрд 315 млн 200 тыс. рублей, что в 6 раз больше, чем сейчас, — сообщила Элла Селицкая.
Министерство по налогам и сборам планировало проанализировать все имеющиеся налоговые послабления, в том числе вычеты, чтобы внедрить адресную социальную поддержку.
А сколько денег уходит на пособия на детей
Расходы бюджета государственного внебюджетного Фонда соцзащиты населения на выплату пособий семьям в 2019 году составили 2,3 миллиарда рублей, или 1,7% ВВП,
«Если суммировать единовременные пособия и пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, то выйдет, что в среднем в первые 12 месяцев на одного ребенка ежемесячно выходит 660 рублей, на двух детей — почти 940 рублей (с учетом пособия на детей от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка до 3 лет)», — уточняли в Минтруда.
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Это та сумма, которая не облагается подоходным налогом. На сколько намерены проиндексировать вычеты, представитель МНС не уточнил.
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