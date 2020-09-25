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«Под меня тоже начали "копать"». Жена арестованного сотрудника PandaDoc - про переезд в Украину

25.09.2020 18:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александра Дикан, супруга одного из задержанных сотрудников ИТ-компании PandaDoc Виктора Кувшинова, вместе с сыном уехала в Украину. Детали о деле своего мужа и своего переезда в Киев Александра рассказала «Радыё Свабода». Публикуем рассказ с некоторыми изменениями и сокращениями.


Саша с мужем, Виктором Кувшиновым, и сыном. Фото: Александра Дикан / Instagram

«Муж попросил, чтобы я уехала»

— Спустя полторы недели после задержания, когда муж уже находился в СИЗО на Володарского, он передал мне, чтобы я уезжала, чтобы ему было спокойнее. Потому что они же давят на уязвимые места, шантажируют близкими и родными. Кроме того, я еще считаюсь основательницей негосударственной организации, и, несмотря на то, что я там уже не работаю год, под меня тоже начали «копать», — рассказала Александра Дикан.

Уже находясь в Киеве, она узнала, что на государственном телеканале вышел сюжет про ее участие в «зарубежном финансировании» женских протестов.

— PandaDoc некоторое время помогала, спонсировала на безвозмездной основе организацию «Центр по продвижению прав женщин», которую я основала, но на тот момент уже в ней не работала. Это была стандартная работа с фондами в Беларуси, и они «расследовали», что через меня переводят деньги в Беларусь и финансируют женские протесты, — рассказала Александра. — Тогда мне и сказали, что лучше уехать срочно, и мы уехали с сыном. Потом ко мне приехала мама, чтобы помогать.

В сюжете на государственном телевидении утверждалось, что «в 2018 году Госдеп США попытался перевести на счет Центра по защите прав женщин, который зарегистрирован в Минске, почти 19 тысяч долларов». Но по словам Саши, компания перечислила этой организации около трех тысяч долларов, и эта сумма практически не была использована.

Обвинения в своей адрес Александра называет необоснованными, а арест мужа — политическим заказом, так как основатели PandaDoc ранее выступили с заявлением о поддержке уволившихся силовиков.

Напомним, один из основателей PandaDoc Микита Микадо открыто высказывал мнение о происходящих в стране событиях, в частности, предлагал варианты помощи, в том числе материальной, силовикам, которые уволились из правоохранительных органов. Однако из-за ареста сотрудников он принял решение прекратить проект. В дальнейшем инициативу поддержки силовиков продолжит фонд солидарности BYSOL.

Свидание с мужем перед эмиграцией

Александра сообщила, что последний раз она видела мужа в Департаменте финансовых расследований спустя три дня после его задержания.

— Их туда привезли из Окрестина на допрос, до перевода на Володарского. И вот тогда я его увидела. Его привезли в наручниках, как преступника, бандита. Я тогда передала ему передачу и обняла. Тогда я уже понимала, что, наверное, все серьезно, но еще не осознавала, что вижу его последний раз в ближайшем будущем.

По ее словам, сегодня Виктору Кувшинову помогают его родители, которые остались в Минске, и адвокат.

— Для меня теперь адвокат — это такой надежный человек, который может передать мужу мои слова поддержки, и от мужа — нам. Он, конечно, не может много рассказать про то, как продвигается дело, потому что они все подписали бумагу о неразглашении. Но он может мне сообщить о самочувствии мужа. Вот недавно муж попросил, чтобы мы съездили с сыном на море, поехали туда, где тепло, чтобы отдохнуть. Просил передать, чтобы мы не переживали и что у него все в порядке, если так может быть в подобных обстоятельствах. Но понятно, что в деле PandaDoc правовые механизмы фактически не работают.

Вместе с сыном Александра арендует квартиру в Киеве, но пока не решила, будет ли обращаться к украинским властям за легализацией. Она не хотела бы оставаться и жить в Украине, вместо этого она надеется вернуться уже «в свободную страну» и встретиться с мужем.

 
Теги: Минск
 
 
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Детали о деле своего мужа и своего переезда в Киев Александра рассказала «Радыё Свабода».
 
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