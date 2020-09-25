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И снова "форс-мажор": матч "Белшина" - "Шахтер" перенесен

25.09.2020 18:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Матч «Белшина» – «Шахтер» перенесен с 27 сентября на более поздний срок из-за форс-мажорных обстоятельств

На основании решения Бюро исполкома АБФФ, в соответствии с пунктом 5.5.4 Статьи 5 регламента чемпионата Беларуси (форс-мажорные обстоятельства – прим.) матч «Белшина» – «Шахтер», включая игру дублирующих составов, перенесен на более поздний срок.

О дате проведения и времени начала данных матчей будет сообщено позднее.

Игра «Белшина» – «Шахтер» должна была состояться 27 сентября в 15.00.
 
 
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Матч «Белшина» – «Шахтер» перенесен с 27 сентября на более поздний срок из-за форс-мажорных обстоятельств
 
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