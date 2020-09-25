"Сегодня боятся все". Аркадий Добкин о будущем ИТ-страны

dev.by о будущем белорусского ИТ ответил глава EPAM Аркадий Добкин. Приводим его комментарий. На вопросыо будущем белорусского ИТ ответил глава EPAM Аркадий Добкин. Приводим его комментарий.





— Перспективы в нашей конкретной сфере всегда связаны с наличием таланта, устойчивостью инфраструктуры и наличием правовой системы, действующей в соответствии с общепринятыми международными нормами. Всё вместе это позволяет сформировать репутацию за какой-то вразумительно долгий промежуток времени.





Ещё буквально вчера репутация Беларуси была достаточно высока. И перспективы тоже. На это потребовалось два десятка лет работы, из которых последние десять были особенно успешными.





Сегодня другая реальность. Про «страх» и его нагнетание и их «плодотворное» влияние на тех, кто «может и хочет» что-либо создавать, уже было сказано достаточно много.





А сегодня боятся все. И руководители компаний, и их сотрудники. Если не за себя, то друг за друга.

А тех, кто «может и хочет», во всём мире огромный дефицит. И они легко могут выбирать, где им быть. И, потеряв, вернуть их будет практически невозможно.

Поэтому сегодня это совершенно другая перспектива. Скорее, даже просто надежда, связанная, к сожалению, только с одним вопросом. Как не потерять так тяжело заработанную репутацию полностью и сохранить критическую массу таланта в стране, чтобы потом не начинать всё с нуля…





Чтобы помочь ответить на этот вопрос, есть много совершенно простых и немедленных шагов, которые власть могла бы предпринять, чтобы не потерять эту перспективу полностью.





Конкретный пример одного из них — было бы здорово как можно скорее дать возможность «успокоить» клиентов, объяснив им, что случившееся с PandaDoc было «недоразумением» и все задержанные уже на свободе.