ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Страны Балтии договорились о методике бойкота электроэнергии с БелАЭС

25.09.2020 18:23 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Литва, Латвия и Эстония выработали общую методику по торговле электроэнергией, договорившись, что поставляемая в страны Балтии электроэнергия не должна производиться в Беларуси.

Электропередающая компания Litgrid сообщила, что в методику включено положение, что электроэнергия, импортируемая на рынок стран Балтии, должна иметь доказательства своего происхождения, подтверждающие, что она произведена не в Беларуси.

Методика предоставлена для публичных консультаций, передает Интерфакс-Запад

Литва, Латвия и Эстония ранее договорились о бойкоте электроэнергии из Беларуси после запуска там Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Балтийские страны заявляли, что готовятся блокировать попадание электроэнергии с БелАЭС на их рынки, а все технические решения планируется подготовить в октябре.

25 сентября Литва проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что со следующего года не будет поставлять Беларуси резерв электроэнергии в 100 мегаватт, предусмотренный по соглашению БРЭЛЛ, это связано с завершением строительства БелАЭС.

Также Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГБАЭ) Литвы заявляла, что Беларусь должна остановить работы по запуску первого реактора Белорусской АЭС в Островце, строительство которой завершается, пока не будут разрешены проблемы безопасности станции.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Литва, Латвия и Эстония выработали общую методику по торговле электроэнергией, договорившись, что поставляемая в страны Балтии электроэнергия не должна...
 
Новости дня
Новости разные
 
Для семей с детьми хотят проиндексировать налоговые вычеты. Сколько сейчас они составляют
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.09.2020
Mir24.TV Belarus
25.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика