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Авто сбило велосипедиста в проезде Дрозды

25.09.2020 18:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Разыскиваются очевидцы ДТП с участием автомобиля и велосипедиста в проезде Дрозды вечером 4 сентября.

Авто сбило велосипедиста в проезде Дрозды

По данным столичной ГАИ, водитель Volvo XC90 двигался по проезду Дрозды в направлении ул. Крупцы. Приближаясь к храму Покрова Пресвятой Богородицы, автомобилист совершил наезд на велосипедиста, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, не спешившись.

Очевидцев и лиц, располагающих какой-либо информацией о данном происшествии, просят позвонить по телефонам: 8 (017) 288-02-02 или 8 (029) 377-72-70.

СВАБОДУ ЯГОРУ МАРЦІНОВІЧУ!

Авто сбило велосипедиста в проезде Дрозды
 
 
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Разыскиваются очевидцы ДТП с участием автомобиля и велосипедиста в проезде Дрозды вечером 4 сентября.
 
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