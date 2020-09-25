Авто сбило велосипедиста в проезде Дрозды

Разыскиваются очевидцы ДТП с участием автомобиля и велосипедиста в проезде Дрозды вечером 4 сентября.





По данным столичной ГАИ, водитель Volvo XC90 двигался по проезду Дрозды в направлении ул. Крупцы. Приближаясь к храму Покрова Пресвятой Богородицы, автомобилист совершил наезд на велосипедиста, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, не спешившись.

Очевидцев и лиц, располагающих какой-либо информацией о данном происшествии, просят позвонить по телефонам: 8 (017) 288-02-02 или 8 (029) 377-72-70.