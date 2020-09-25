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На БелАЭС начались испытания систем безопасности первого контура реакторной установки

25.09.2020 18:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На втором энергоблоке Белорусской АЭС специалисты приступили к испытаниям систем безопасности первого контура реакторной установки, сообщила пресс-служба генерального подрядчика и проектировщика сооружения станции — инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом».

На БелАЭС начались испытания систем безопасности первого контура реакторной установки

Первый контур — включающая реактор замкнутая среда, в которой тепло из активной зоны передается к парогенераторам. Испытания систем безопасности проводятся на разуплотненном контуре.

«На первом этапе будет опробована работоспособность насосных агрегатов систем безопасности с целью подтверждения их расходных характеристик, — отметили в подразделении "Росатома". — Далее специалисты приступят к испытаниям всех активных систем, обеспечивающих штатную работу первого контура реакторной установки. Испытание систем безопасности — строго регламентированный технологический процесс, открывающий этап пусконаладочных работ в реакторном отделении энергоблока».

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. В августе в активную зону реактора первого блока атомной станции загрузили 163 тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом. С этого начался физический пуск БелАЭС.

На встрече с «политическим активом страны» 16 сентября Александр Лукашенко объявил, что энергетический пуск атомной станции, при котором АЭС начнет по нарастающей выдавать в сеть электричество, запланирован 7 ноября. Ввести блок в эксплуатацию, при котором он заработает на 100% мощности, планируется в первом квартале 2021 года.

Второй энергоблок станции намечено запустить в 2021 году с выходом на полную мощность в 2022-м.

По прогнозу Минэнерго, после выхода на полную мощность оба блока станции ежегодно будут вырабатывать более 19 млрд кВт·ч электроэнергии.

СВАБОДУ ЯГОРУ МАРЦІНОВІЧУ!

На БелАЭС начались испытания систем безопасности первого контура реакторной установки
 
 
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На втором энергоблоке Белорусской АЭС специалисты приступили к испытаниям систем безопасности первого контура реакторной установки, сообщила пресс-служба...
 
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