На БелАЭС начались испытания систем безопасности первого контура реакторной установки

На втором энергоблоке Белорусской АЭС специалисты приступили к испытаниям систем безопасности первого контура реакторной установки, сообщила пресс-служба генерального подрядчика и проектировщика сооружения станции — инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом».





Первый контур — включающая реактор замкнутая среда, в которой тепло из активной зоны передается к парогенераторам. Испытания систем безопасности проводятся на разуплотненном контуре.

«На первом этапе будет опробована работоспособность насосных агрегатов систем безопасности с целью подтверждения их расходных характеристик, — отметили в подразделении "Росатома". — Далее специалисты приступят к испытаниям всех активных систем, обеспечивающих штатную работу первого контура реакторной установки. Испытание систем безопасности — строго регламентированный технологический процесс, открывающий этап пусконаладочных работ в реакторном отделении энергоблока».

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. В августе в активную зону реактора первого блока атомной станции загрузили 163 тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом. С этого начался физический пуск БелАЭС.

На встрече с «политическим активом страны» 16 сентября Александр Лукашенко объявил, что энергетический пуск атомной станции, при котором АЭС начнет по нарастающей выдавать в сеть электричество, запланирован 7 ноября. Ввести блок в эксплуатацию, при котором он заработает на 100% мощности, планируется в первом квартале 2021 года.

Второй энергоблок станции намечено запустить в 2021 году с выходом на полную мощность в 2022-м.

По прогнозу Минэнерго, после выхода на полную мощность оба блока станции ежегодно будут вырабатывать более 19 млрд кВт·ч электроэнергии.