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«От удара подпрыгнул даже прицеп трактора». Жесткая авария попала на видео (видео)
Источник материала: Onliner
Жесткое столкновение с прицепом трактора произошло вблизи Гродно. Очевидец говорит, водитель Volkswagen Passat начал совершать обгон трактора с прицепом, но увидел встречную машину. Он понял, что обгон совершить не успеет (приближался другой автомобиль), и поспешил вернуться в свою полосу. В этот момент произошел удар.
В миг, когда Volkswagen возвращался в свою полосу, он столкнулся с прицепом трактора. Силу удара можно оценить по видео: груженый прицеп оторвало от земли, одно из его колес отвалилось и успело ударить встречный автомобиль.
— Водитель Passat был один в салоне, —
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Жесткое столкновение с прицепом трактора произошло вблизи Гродно. Очевидец говорит, водитель Volkswagen Passat начал совершать обгон трактора с прицепом, но…Читать...
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