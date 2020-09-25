«От удара подпрыгнул даже прицеп трактора». Жесткая авария попала на видео (видео)

Источник материала: Onliner

Жесткое столкновение с прицепом трактора произошло вблизи Гродно. Очевидец говорит, водитель Volkswagen Passat начал совершать обгон трактора с прицепом, но увидел встречную машину. Он понял, что обгон совершить не успеет (приближался другой автомобиль), и поспешил вернуться в свою полосу. В этот момент произошел удар.

В миг, когда Volkswagen возвращался в свою полосу, он столкнулся с прицепом трактора. Силу удара можно оценить по видео: груженый прицеп оторвало от земли, одно из его колес отвалилось и успело ударить встречный автомобиль.

— Водитель Passat был один в салоне, — рассказал AutoGrodno автор видео Андрей. — К счастью, он почти не пострадал, в салоне сработали подушки безопасности. Молодой человек только жаловался на боль в руке. Тракторист не пострадал. Девушка из встречного автомобиля, в который попало колесо трактора, тоже не получила травм, но была напугана ситуацией.



