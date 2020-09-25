Kenworth начинает принимать заказы на городской электротрак

Источник материала: Onliner Заявить о создании собственного электротрака для любого крупного производителя грузовиков сейчас не просто модный тренд, а своего рода обязательный элемент программы. Это сделали уже все европейские производители. Дошла очередь и до американских. Свой электрогрузовик представил Kenworth. И это уже товарная машина.

Kenworth ассоциируется прежде всего с полноразмерными тяжелыми капотными тягачами. Но в его программе есть бескапотные среднетоннажные модели. Теперь электрические грузовики Kenworth K270E и K370E появились у дилеров Kenworth в США и Канаде.

Электрическая трансмиссия доступна с аккумуляторными батареями высокой плотности 141 кВт·ч и 282 кВт·ч, которые обеспечивают дальность действия до 100 и 200 миль. Электромобили Kenworth используют быстродействующую систему зарядки постоянного тока, способную быстро перезарядиться за один час. Kenworth предлагает два электродвигателя с прямым приводом мощностью 355 л. с. и 469 л. с. — в зависимости от области применения. Рекуперативное торможение в городских условиях подзаряжает аккумуляторы и продлевает срок службы тормозов. Доступные колесные базы — 206 дюймов (24-футовые кузова), 218 дюймов (26-футовые кузова) и 274 дюйма (30-футовые кузова).





Если вам показалось, что кабина электрического Kenworth поразительно похожа на кабину среднетоннажников DAF, то на самом деле вам не показалось. И Kenworth, и DAF являются составными частями единой корпорации PACCAR. Поэтому у компании Kenworth свободный доступ к кабинам DAF.





Заказы уже принимаются. Поставки первых товарных электрогрузовиков должны состояться до конца года.