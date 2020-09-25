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Минчанин не смог доказать невиновность в создании аварийной обстановки после звукового сигнала (видео)

25.09.2020 18:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В середине августа мы сообщали о различных случаях со звуковыми сигналами: герои рассказывали, как за гудок их наказывали лишением прав, задерживали с использованием силы, выражали сомнения в подлинности VIN. Один из сюжетов получил продолжение — водитель дошел до суда, чтобы доказать свою невиновность в создании аварийной обстановки. Доказать не удалось.

«12 августа ехал на Mitsubishi Eclipse по ул. Притыцкого в Минске— рассказывал Дмитрий. — На тротуаре у перекрестка с пр. Пушкина стояли молодые люди, все автомобили им сигналили. В следующий момент мою машину подрезал кроссовер и остановился. Я ему посигналил. После проезда перекрестка за мной поехал патрульный автомобиль. С помощью громкоговорителя потребовали притормозить. Так я и сделал. Итог общения с инспектором — протокол».

Дмитрий предоставил фото документа, в котором указано: «Лицо совершило нарушение пункта 172.2 ПДД: подал звуковой сигнал не для предотвращения ДТП, чем вынудил других участников дорожного движения изменить скорость и направление движения, тем самым создал им аварийную обстановку, за что предусмотрена ответственность статьей 18.14 ч. 10 КоАП Республики Беларусь». Санкция — штраф в 135 рублей и лишение прав на 12 месяцев.

Минчанин не смог доказать невиновность в создании аварийной обстановки после звукового сигнала (видео)

В ГАИ подчеркивали: «Согласно пункту 172.2 ПДД, звуковые сигналы в населенных пунктах могут применяться только для предотвращения ДТП. За невыполнение предусмотрена ответственность по ч. 2 ст. 18.14 КоАП РБ в виде предупреждения или наложения штрафа до трех базовых величин. Для ориентирования в потоке и восприятия опасности, которой предшествовала подача звукового сигнала, водитель применяет меры по изменению направления и скорости движения, что влечет за собой создание аварийной обстановки для других участников движения. Ответственность в данном случае наступает по ч. 10 ст. 18.14 КоАП РБ, которая предусматривает наложение штрафа от 5 до 20 базовых величин с лишением права управления ТС до двух лет или без лишения».

Дмитрий обжаловал постановление в районном суде. «Мои доводы и факты не были приняты во внимание судьей, — говорит автомобилист. — При том, что потерпевших нету, аварии не было, а единственным свидетелем был сотрудник ГАИ. В итоге постановление начальника ГАИ Фрунзенского района оставить без изменения, а жалобу без удовлетворения».

 
Теги: Минск
 
 
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В середине августа мы сообщали о различных случаях со звуковыми сигналами: герои рассказывали, как за гудок их наказывали лишением прав, задерживали с...
 
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