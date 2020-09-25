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Приготовьтесь к ветреным выходным. Потом все поменяется

25.09.2020 18:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Как Белгидромет и предсказывал, завтра и послезавтра будет дуть, а потом похолодает, а потом наступит весна. Синоптики утверждают, что таким образом погода приходит в климатическую норму и якобы в конце сентября так должно быть. Но на горизонте снова видна развилка вариантов — пока непонятно, куда нас заведет и что там будем делать.

Предстоящая ночь будет относительно теплой и с росой — от 11 до 17 градусов. Ветер порывами до 20 метров в секунду включат с утра. Постепенно он распространится на всю страну — это оранжевый уровень. Днем 21—27 (на Гомельщине лучше всего, но это и так все знают). В основном сухо, но на юго-западном краешке страны ожидаются грозы — это потихоньку детонирует, соприкасаясь с нашей реальностью, контрастная масса с Украины.

В воскресенье ветер продолжит дуть, дожди, видимо, распространятся на всю страну. Где-то — с грозами. По-прежнему будет тепло — от 18 до 24. Но что-то затевается на Брестчине: здесь днем может похолодать до 15. Облачность усиливается, влажность повышается, солнцу уже не удается прогревать воздух.

В последующие дни ветер стихнет, а брестский вариант будет размазан по стране — с дождями и прохладой. Дневной разброс — от 11 до 18.

Дальше виднеется что-то непонятное, не исключено, что вернется лето. Или зима.

Кстати, в выходные имейте в виду, что во многих районах введены противопожарные ограничения на походы в лес. Смотрите карту.

 
 
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Как Белгидромет и предсказывал, завтра и послезавтра будет дуть, а потом похолодает, а потом наступит весна. Синоптики утверждают, что таким образом погода...
 
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