На втором реакторе БелАЭС начались испытания систем безопасности

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 сен – Sputnik. Специалисты приступили к испытаниям систем безопасности первого контура реакторной установки второго энергоблока Белорусской АЭС, сообщили в пресс-службе инжинирингового дивизиона Росатома.

"На первом этапе будут опробована работоспособность насосных агрегатов систем безопасности целью подтверждения их расходных характеристик", - уточнили в компании "АСЭ".

Затем профильные специалисты займутся испытаниями всех систем, которые являются активными и при этом обеспечивают штатную работу первого контура реатора.

"Испытание систем безопасности — строго регламентированный технологический процесс, открывающий этап пусконаладочных работ в реакторном отделении энергоблока", - отметили в инжиниринговой компании.

Ранее замминистра энергетики Михаил Михадюк рассказал, что первые киловатт-часы на БелАЭС будут выработаны к концу осени . Ядерное топливо в первый энергоблок было загружено в середине августа, что стало первым этапом физического пуска.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 сентября пригласил всех 7 ноября на площадку Белорусской атомной станции в Островце, где состоится физический пуск первого энергоблока .

Белорусская АЭС – крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.

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