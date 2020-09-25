|
На втором реакторе БелАЭС начались испытания систем безопасности
25.09.2020 18:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 сен – Sputnik. Специалисты приступили к испытаниям систем безопасности первого контура реакторной установки второго энергоблока Белорусской АЭС, сообщили в пресс-службе инжинирингового дивизиона Росатома.
"На первом этапе будут опробована работоспособность насосных агрегатов систем безопасности целью подтверждения их расходных характеристик", - уточнили в компании "АСЭ".
Затем профильные специалисты займутся испытаниями всех систем, которые являются активными и при этом обеспечивают штатную работу первого контура реатора.
"Испытание систем безопасности — строго регламентированный технологический процесс, открывающий этап пусконаладочных работ в реакторном отделении энергоблока", - отметили в инжиниринговой компании.
Ранее замминистра энергетики Михаил Михадюк рассказал, что первые киловатт-часы на БелАЭС
Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 сентября пригласил всех 7 ноября на площадку Белорусской атомной станции в Островце, где состоится
Белорусская АЭС – крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Испытание систем безопасности является регламентированным технологическим процессом, который открывает этап пусконаладочных работ реактора.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)