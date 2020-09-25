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Оранжевый уровень опасности объявлен 26 сентября из-за сильного ветра
25.09.2020 19:03 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
26 сентября в Беларуси из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности. Порывы могут достигать 20 м/с, сообщает Белгидрометцентр.
26 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. По юго-западу Брестской области днем пройдут дожди, местами возможны грозы. Ветер ожидается юго-восточный 5-10 м/с, утром и днем на большей части республики порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет +11…+17°C, местами +7…+10°C. Днем прогнозируется +21…+27°C.
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26 сентября в Беларуси из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности. Порывы могут достигать 20 м/с, сообщает Белгидрометцентр.
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