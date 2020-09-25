«Ты задерживаешь меня, но делаешь это без уважения». Поговорили с главной героиней мемов этой недели

Источник материала: Tut.by

Фото ее задержания взбудоражило весь байнет и стало новым мемом: «Ты задерживаешь меня, но делаешь это без должного уважения». Героиней снимка, которую тут же прозвали «крестной матерью», оказалась 29-летняя минчанка Яна. Мы поговорили с девушкой и записали ее монолог.



Источник фото: Еврорадио / Один из серии снимков, которые сделали Яну звездой байнета

Я выходила на мирный протест

— После событий, произошедших в начале августа, стало сложно оставаться аполитичной и не замечать очевидных вещей. Оставаться безразличной и безучастной было просто нельзя. В какой-то момент я почувствовала себя заложником в своей собственной стране. Наша страна и наш город — наш общий дом. И вдруг в этом доме начинается ничем не прикрытое насилие. Тогда я решила выйти на мирный марш. Именно на мирный, хотя пойти по пути насилия гораздо проще, а чтобы добиться перемен мирным путем, придется очень постараться, проявить креатив, изобретательность.





«Не можешь предотвратить — возглавь»

Так я подумала, когда поняла, что меня задерживают и ведут в автозак. С двух сторон держали под руки, а третий, видимо, сзади прикрывал. «Молодцы, — говорю, — особо опасную задержали». Силовики мне не хамили, не оскорбляли. Правда, я сказала, что пойду сама, тянуть меня не надо, вдруг я споткнусь, упаду и разобью колено. «Ничего, — отвечают, — если вы упадете, мы вас понесем».

Место заключения похоже на странный пионерский лагерь. Нас отпустили не сразу: сначала отвезли в Советское РОВД, а оттуда — в Жодино. Там мы переночевали, а ближе к вечеру следующего дня всех девушек освободили. Нескольких моих сокамерниц, по их словам, схватили на улице просто так. Они пошли на шопинг и переходили из магазина в магазин. Молоденькие совсем девочки, максимум лет по 20. Почти всем дали штрафы по 5 базовых. Мне — тоже. Считайте, легко отделалась. Содержание всех протоколов было как под копирку: «Кричала лозунги». Ага, шла одна и, набирая полные легкие дыма, что-то выкрикивала (смеется). Люблю, знаете ли, пройтись по улице, покурить и покричать в одиночестве.

В суде я не была знаменитостью — той самой девушкой с фото. Меня не узнали. А вот пока стояла у стены в РОВД, ко мне несколько раз подходили местные сотрудники и сравнивали мое лицо с некими изображениями на фото. Но фото в их руках я разглядеть не могла, поэтому точно не знаю, то самое это было или нет.





Крестная мать

Моя самая любимая подпись под фото: «Ты задерживаешь меня, но делаешь это без должного уважения». Лучшая из тех, что придумали белорусы. И уж точно я — не «Мать драконов» (еще одна популярная подпись под фото. — Прим. ред.). Я смотрела «Игру престолов». Дейнерис, конечно, молодец, но не самый мой любимый персонаж. Она — лидер, символ. Меня всегда больше занимали серые кардиналы. Люди в тени, чье маленькое слово превращалось в конкретные действия, меняющие судьбы людей. Я бы скорее хотела быть Варисом или Мизинцем.





«Гервяты, никогда не была в Гервятах. Надо сгонять!»

Вот какие планы я раньше строила, просыпаясь в субботу утром. Лежишь и размышляешь: сначала еду в Гервяты, а на обратном пути можно еще заглянуть в ту церковь, на посещение которой всё как-то не хватало времени. Слово за слово, а длина маршрута уже под 800 км.

Домой после таких поездок возвращаешься разбитая, но счастливая. Путешествия по Беларуси на мотоцикле — огромная часть моей жизни. Обожаю забираться в самую глушь, приезжать в культовые места: Гольшанский, Кревский замок. Непередаваемые ощущения, когда ты бродишь среди этих разрушенных стен, понимаешь сколько им лет, какие события здесь происходили, сколько легенд об этом сложено.





Круг людей, мнение которых для меня важно, очень узок

И если человек из этого круга вдруг скажет: «Яна, вари борщи», — то я обязательно задумаюсь, почему я варю их так мало. Или почему я варю одни борщи? И где в конце концов грибной суп? (Улыбается.) Буду искать решение этой проблемы.

Но если кто-то со стороны просто начинает проецировать свой неудачный опыт и комплексы на окружающих, мерить всех по своей мерке, цеплять ярлыки и советовать (опять же!) варить борщи — так пускай сам идет и варит их. Точно так же с советами в области устройства личного счастья: вопросы сексуальной жизни девушек, которые ходят на митинги, — личное дело этих самых девушек. И не надо к ним лезть.

Нельзя оставаться безучастным к человеку, который в беде

Уверена, что абсолютно все наши действия измеряются законом бумеранга: «накосячил» — тебе «прилетело», подложил другу свинью — готовься, возмездие не за горами. Нужно жить так, чтобы тебе перед самим собой не было стыдно.





Свалившаяся на меня известность, узнаваемость — палка о двух концах

Мой голос приобрел маленький, но вес — это отличная новость. Но вместе с тем на моей груди как будто появилась мишень. Я не могу сказать, что чего-то конкретного боюсь после этих воскресных событий. Но меня постоянно не покидает ощущение, что я теперь под наблюдением.

Рядом со мной постоянно находятся близкие люди. Я предупреждаю их о своих планах, отзваниваюсь. Все-таки слава хороша немного при других обстоятельствах. Справляться с напряжением очень помогает спорт. Я постоянно тренируюсь, но в последнее время отказалась от силовых упражнений: чем больше мышц, тем тяжелее бегать. Так что пока в приоритете кардио. И очень много пешей ходьбы.

Ну а еще у меня есть главный защитник — моя Алиса. Алиса — это кошка. Она меня греет и громко мурчит.





Розовой или голубой мечты у меня нет

Зато будет новая татуировка. Пока не подбирала конкретных эскизов, но она в любом случае будет связана с историей нашей страны.