Более 100 чиновников. Литва, Латвия и Эстония расширили санкции против Беларуси









сообщает пресс-служба латвийского МИДа, в расширенный санкционный список включили 101 человека, в том числе пресс-секретаря белорусского диктатора Александра Лукашенко Наталью Эйсмонт, вице-премьера Анатолия Сивака, главу Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта, председателя Конституционного суда Петра Миклашевича, губернатора Минской области Александра Турчина, командира минского ОМОНа Дмитрия Балабу, генпрокурора Андрея Шведа и других. Какпресс-служба латвийского МИДа, в расширенный санкционный список включили 101 человека, в том числе пресс-секретаря белорусского диктатора Александра Лукашенко Наталью Эйсмонт, вице-премьера Анатолия Сивака, главу Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта, председателя Конституционного суда Петра Миклашевича, губернатора Минской области Александра Турчина, командира минского ОМОНа Дмитрия Балабу, генпрокурора Андрея Шведа и других.





сообщает , что правительство страны ввело санкции еще против 98 белорусских чиновников. Всего в санкционном списке Эстонии 128 человек. Пресс-служба МИД Эстонии, что правительство страны ввело санкции еще против 98 белорусских чиновников. Всего в санкционном списке Эстонии 128 человек.





«Сегодня, в координации с Латвией и Эстонией, Литва существенно увеличивает количество тех, кто попал под санкции за непрекращающиеся репрессии против народа Белорус» — написал в Twitter министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус, но не уточнил, сколько чиновников попали под санкции.





Напомним, ранее администрация литовского президента Гитанаса Науседы сообщила, что Литва, Латвия и Эстония расширят санкции против должностных лиц Беларуси, ответственных за фальсификацию выборов и насилие против мирных протестующих.





31 августа Латвия, Литва и Эстония ввели санкции против 30 граждан Беларуси, среди них — Александр Лукашенко.





21 сентября министры иностранных дел стран-членов ЕС единогласно признали результаты выборов в Беларуси сфальсифицированными, а Александра Лукашенко — нелегитимным. В то же время главы МИД ЕС не смогли согласовать введение санкций против режима Лукашенко. Этот вопрос должны решить на уровне глав государств и правительств. По данным СМИ, введение санкций против Беларуси блокирует Кипр, который пытается добиться введения санкций против Турции за незаконное бурение в спорных водах восточной части Средиземного моря.









Издание Reuters со ссылкой на источники сообщало, что 25 сентября санкции против белорусских чиновников могут ввести США, Канада и Великобритания.





В Беларуси седьмую неделю продолжаются массовые акции протеста против режима Александра Лукашенко, который правит страной с 1994 года, жестко подавляя оппозицию и независимые СМИ.





Антиправительственные протесты вспыхнули после президентских выборов 9 августа. Протестующие белорусы считают результаты выборов сфальсифицированными и требуют отставки Александра Лукашенко.





Во время разгона митингов погибли по меньшей мере четверо протестующих. Тысячи людей были задержаны. Подконтрольные Лукашенко силовики применяли против мирных граждан водометы, резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.





Белорусский диктатор отверг любые уступки и попытки диалога с протестующими и оппозицией, неоднократно заявляя, что за волной протестов стоят западные соседи Беларуси.





23 сентября Александра Лукашенко привели к присяге в качестве президента Беларуси на новый срок. При этом церемонию инаугурации не анонсировали. После этого в стране снова начались протесты, которые жестоко разгоняли силовики. В ходе акций протеста задержали более 360 человек.